Sipag: a maquininha de fazer negócios do Sicoob

9 de agosto de 2023

Uma das principais vantagens da Sipag é sua ampla aceitação das principais bandeiras de cartões disponíveis no mercado

Nos últimos anos, um dos setores que vem passando por grandes transformações é o de pagamentos eletrônicos. Com o crescimento das compras realizadas por meio de cartões de crédito e débito, os consumidores têm buscado por soluções mais eficientes e seguras para efetuar suas transações. Nesse contexto, surge a Sipag, a maquininha de cartão de crédito e débito do Sicoob.

A Sipag é uma solução inovadora oferecida pelo Sicoob, uma instituição financeira cooperativa que se destaca por aliar tecnologia avançada e a preocupação com o atendimento personalizado aos seus associados. Com essa proposta, o Sicoob busca atender às necessidades dos empreendedores e comerciantes, garantindo agilidade e segurança durante as transações financeiras.

Além do PIX GRATUITO, uma das principais vantagens da Sipag é sua ampla aceitação das principais bandeiras de cartões disponíveis no mercado, como Visa, Mastercard, Elo, entre outras. Dessa forma, o cooperado que adquire a maquininha tem a facilidade de aceitar diferentes formas de pagamento, atendendo a um maior número de clientes.

Outro diferencial da Sipag é a sua integração com um sistema completo de gestão de vendas (Portal do Lojista e App), o que permite ao empreendedor monitorar suas transações, acompanhar o fluxo de caixa e analisar as informações de vendas de forma prática e rápida. Essa funcionalidade facilita o controle financeiro e auxilia na tomada de decisões estratégicas para o negócio.

Além disso, a Sipag oferece alta segurança nas transações, com a opção de realizar pagamentos por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication), que possibilita a leitura de cartões e smartphones por aproximação. Essa tecnologia, aliada a um sistema criptografado, garante a proteção dos dados dos clientes e evita fraudes durante as transações.

Outro ponto positivo é a taxa competitiva oferecida pela Sipag, que torna a solução acessível a todos os tipos de empreendedores. Com taxas reduzidas e opções de recebimento antecipado das vendas, a maquininha se destaca como uma opção custo-benefício vantajosa para pequenos e médios negócios.

De acordo com o Diretor Executivo do Sicoob Sul Litorâneo, Fabrício Soares Damasceno, “com mais essa solução, o Sicoob fortalece sua missão de oferecer serviços e produtos financeiros de qualidade, aliando tecnologia e atendimento personalizado aos seus associados”.

Para adquirir uma maquininha Sipag, basta se associar ao Sicoob e usufruir dos benefícios oferecidos por essa instituição financeira cooperativa. Além da maquininha, o empreendedor tem acesso a uma série de serviços financeiros, como empréstimos, investimentos e outros produtos oferecidos pelo Sicoob.

com informações da Assessoria de Comunicação