VILA VELHA | SuperAção terá adoção de cães e gatos e triagem para castração

today15 de agosto de 2023 remove_red_eye88

A diretoria de Bem-Estar Animal realizará novo evento de adoção de cães e gatos e triagem para a castração gratuita de fêmeas de caninos e felinos. O SuperAção será neste sábado (19), na Rua Leopoldina, no bairro São Torquato. Também haverá vacinação antirrábica.

Estarão disponíveis 100 vagas prioritárias dentro do Programa Operacional de Controle Animal (POCA) para inscritos no CadÚnico. Haverá distribuição de senha das 9 às 10h.

A triagem para castração atenderá os interessados dos bairros que compõem a Região 4: Cobilândia; Alecrim; Alvorada; Cobi de Baixo; Cobi de Cima; Industrial; Jardim do Vale; Jardim Marilândia; Nova América; Planalto; Rio Marinho; Santa Clara; São Torquato; Vale Encantado; e Pólo Empresarial Novo México.

O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, diz que a castração dos animais é de grande importância para a cidade. “O POCA nos possibilita ter um maior controle populacional e redução dos índices de abandono de cães pelas ruas, além de prevenirmos a mortalidade e a proliferação de uma série de doenças”, informa.

Adoções

A gerência de Bem-Estar Animal informou que estarão disponíveis 20 animais, entre cães e gatos, todos castrados, vacinados e microchipados. Para fazer a adoção, é preciso estar munido de um documento original com foto e CPF, para passar pela triagem.

Quem pode participar do POCA?

– Pessoas físicas classificadas como Sociedade Civil Não Organizada, ou seja, munícipes que possuem cães e gatos sob sua tutela e que possuem renda familiar de até três salários mínimos;

– Pessoas físicas classificadas como protetores de animais independentes, que possuem quantidade superior a três cães e/ou gatos, sem raça definida ou comprovadamente resgatados das vias públicas do município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022;

– Pessoas físicas ou jurídicas classificadas como Abrigos de Animais ou Lar Temporário de Animais, que realizam a atividade de alojamento de cães e gatos resgatados nas vias públicas do município e estão invariavelmente localizados em Vila Velha, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022;

– E pessoas jurídicas classificadas como Sociedade Civil Organizada (ONGs) que possuem comprovadamente seu abrigo de animais localizado em Vila Velha, promovendo diretamente o bem-estar animal no referido município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022.

Como acessar o CadÚnico?

– Aplicativo Cadastro Único ou no site Meu CadÚnico (Folha Resumo);

– No CRAS mais próximo a sua casa (sem agendamento/na recepção).

POCA

O Programa Operacional de Controle Animal (POCA) é regido pela lei nº 6.385/2020, pelo decreto nº 477/2021 e já contemplou 1.500 castrações de cães e gatos.

Os animais cadastrados passarão por avaliação médica da aptidão do animal, que será classificado como apto ou inapto à realização da castração, que é um procedimento anestésico/cirúrgico. Os exames pré-operatórios são indispensáveis para estimar a condição de saúde do animal antes do procedimento cirúrgico.

Os animais que estiverem aptos para castração serão encaminhados, com data e hora agendada, para a cirurgia. O procedimento cirúrgico será realizado pela equipe de médicos veterinários das clínicas veterinárias credenciadas no programa POCA.

Os animais inaptos receberão um receituário contendo o tratamento adequado que deverá ser seguido rigorosamente e, após o período de tratamento, o animal será reavaliado para uma nova tentativa de realização do procedimento de castração.