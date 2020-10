Suspeito de assassinar motorista em briga de trânsito é preso por policiais civis em Cachoeiro de Itapemirim

Na manhã desta terça-feira (29), policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim prenderam um homem de 38 anos suspeito de assassinar um homem também de 38 anos, durante uma briga de trânsito. O crime aconteceu no último domingo (27), no bairro Gilberto Machado, no município. A prisão aconteceu na delegacia, onde o suspeito foi prestar esclarecimentos.

De acordo com o titular da DHPP, delegado Felipe Vivas, a motivação do crime estaria relacionada a uma discussão no trânsito. “O autor e a vítima se desentenderam e começaram a discutir. Após isso, o autor foi até o carro, pegou uma faca e desferiu alguns golpes contra a vítima, que tentou dirigir até um hospital, mas não resistiu e foi a óbito”, explicou.

O responsável pelo caso informou ainda que os policiais civis realizaram diligências nas localidades de São Joaquim e Monte Líbano. “Na ocasião, a equipe apreendeu em uma propriedade rural de Monte Líbano, um veículo Honda Civic de cor prata, que pertence ao suspeito e foi utilizado no crime”, disse.

O detido teve conhecimento das diligências e procurou a Delegacia para prestar esclarecimentos. “Ele foi interrogado e assumiu o crime. Como já havíamos solicitado um mandado de prisão temporária em desfavor dele, cumprimos o mandado. Agora ele responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil”, afirmou o delegado.

O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), onde permanece à disposição da Justiça.

Por Fernanda Pontes