União oficializa cessão do Centro Cultural Carmélia ao Governo do ES

15 de outubro de 2021

Após empenho da senadora Rose de Freitas (MDB-ES) para preservar o Centro Cultural Carmélia, o Governo Federal oficializou a cessão do espaço ao Governo do Estado.

A assinatura do contrato, com cessão de cinco anos e a possibilidade de prorrogação por sucessivos períodos, aconteceu nesta quinta-feira (14), em reunião em Vitória, com a presença do assessor parlamentar da senadora Rose, Vítor Dimitri, do secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, da secretária de Turismo, Lenise Loureiro, do diretor-presidente da RTV, Igor Pontini, e do superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU/ES), Mauro Pavão Madureira.

A senadora Rose garantiu a cessão do Centro Cultural Carmélia em agosto de 2020, após diversas agendas com a equipe econômica do Governo Federal. Naquele mês, Rose organizou reunião com representantes do Executivo nacional, como o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), Fernando Bispo, para anunciar a cessão.

Em 2020, o Teatro Carmélia foi centro de debate e protestos no ES, uma vez que, por conta de seu abandono, se tornaria um armazém de café. As classes artística e política se movimentaram e, a partir da intervenção da senadora, em parceria com o deputado federal Josias Da Vitória e com o Governo Estadual, a União confirmou a cessão do espaço.

Sob o poder do Estado, o Centro Cultural Carmélia será completamente reformado, tornando-se apto a receber apresentações culturais. Além disso, o espaço deve se transformar num centro de comunicação, sob gestão da Secretaria Estadual de Comunicação.