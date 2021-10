Vacinação antirrábica alcança 61% da meta estabelecida em Itapemirim

A campanha de vacinação antirrábica já alcançou 61% da meta estabelecida em 6 mil animais em Itapemirim. Do dia 18 a 23 de outubro desta semana dez localidades vão receber as equipes da Zoonoses para vacinação de cães e gatos.

Esta etapa da vacinação terá início a partir de segunda-feira (18), no bairro Rosa Meireles, e segue durante a semana inteira até o sábado (23), em outras nove localidades, como em São João do Cafalate, Maraguá, Garrafão, Centro, Jardim Paulista, Itaipava, Graúna, Campo Acima e Itaoca.

Desde o início da campanha o município já vacinou 2986 cães e 727 gatos contra a raiva. A vacinação será realizada até 15 de novembro.



A raiva é uma doença infecciosa transmitida entre animais com quase 100% de letalidade. “A vacina é a única forma eficaz de prevenção”, atesta o responsável técnico da Unidade de Zoonoses de Itapemirim, veterinário Auristone de Paula Viana.



Cronograma de vacinação

Horário: 08h30 às 11h30 / 08h30 às 13h

– Segunda-feira (18) – Rosa Meireles – Creche André Freitas – (ACS: Norma / Fabiana)

– Segunda-feira (18) – São João do Cafalate – Equipe móvel (ACS: David)



– Terça-feira (19) – Maraguá – Equipe móvel

– Terça-feira (19) – Garrafão – Estratégia de Saúde da Família (ESF)



– Quarta-feira (20) – Centro / Jardim Paulista – ESF Maria da Penha Freire Mezher (ACS: Ângela, Alécio e Ingrid)



– Quinta-feira (21) – Distrito de Itaipava – Praça de Itaipava

– Quinta-feira (21) –Graúna – Equipe móvel (ACS: Kissila)



– Sexta-feira (22) – Campo Acima – Estratégia de Saúde da Família (ESF)



– Sábado (23) – Itaoca – Praça do bairro

– Sábado (23) – Itaipava – Estratégia de Saúde da Família (ESF)