today5 de outubro de 2020 remove_red_eye27

A Rede Vitória vai realizar 24 pesquisas em 11 municípios do Estado. Serão contempladas as cidades da Grande Vitória e mais os municípios do interior com maior representatividade no Norte, Noroeste, Litoral Sul e Sul do Estado.

Veja o cronograma de divulgação das pesquisas eleitorais da Rede Vitória:

Quarta, dia 7 – Vitória

Quinta, dia 8 – Cachoeiro de Itapemirim

Sexta, dia 9 – Cariacica

Sábado, dia 10 – Linhares

Domingo, dia 11 – Guarapari

Segunda, dia 12 – Vila Velha

Terça, dia 13 – Colatina

Quarta, dia 14 – Serra

Quinta, dia 15 – Aracruz

Sexta, dia 16 – São Mateus

Sábado, dia 17 – Viana

Fonte Folha Vitória