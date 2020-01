Veja o vídeo: momento em que cinegrafista morre ao bater em poste

O cinegrafista da TV Vitória, Pedro Henrique Salles, de 33 anos, foi vítima de um terrível acidente na manhã de hoje, 31, nas imediações da Ponte da Passagem, em Vitória, por volta das 5:20h.

A vítima seguia para o trabalho, quando perdeu o controle do carro, em seguida tentou desviar do ônibus que estava à sua frente e acabou colidindo contra um poste. Com o impacto da batida, PH, como era conhecido, morreu na hora. Uma equipe do SAMU, que esteve no local, confirmou a morte.

O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória – DML.

Ele era casado e pai de Dandara, uma menina de 1 ano.

Pedro Henrique sofreu um acidente doméstico há seis anos ao cair de 17 degraus de uma escada e teve perda encefálica. Chegou a ficar 15 dias em coma induzido e perdeu o olfato, mas conseguiu sobreviver.