Venda Nova se enche de encanto para celebrar a Páscoa com decoração especial

today23 de março de 2023 remove_red_eye32

Venda Nova do Imigrante está preparada para celebrar a Páscoa! A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato preparou uma decoração especial para encantar moradores e visitantes.

O canteiro em frente à sede da prefeitura está decorado com diversos coelhinhos, ovos de Páscoa e letreiro. A Casa da Nonna, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, ficou ainda mais aconchegante e encantada com uma decoração interativa para fotos e diversos coelhos gigantes.

Decoração do canteiro na BR.

As escolas terão visitas programadas para conhecer a decoração da Casa da Nonna e a Secretaria de Turismo está organizando as agendas para melhor atender aos alunos. Caso alguma entidade ou escola tenha interesse em fazer visitação em grupo, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato através do telefone (28) 9 9911-9280, para agendar uma visita.

A população em geral poderá visitar a decoração da Casa da Nonna, às sextas-feiras (com início amanhã) durante a Feira Livre da Agricultura Familiar, que começa às 16h.

A decoração de Páscoa em Venda Nova do Imigrante é uma oportunidade para celebrar a data em família e conhecer a cultura local.

fotos ASSCOM PMVNI