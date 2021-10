Vendedora de Cachoeiro que estava desaparecida é encontra morta

21 de outubro de 2021

Cachoeiro de Itapemirim/ES – A vendedora Roseli Valiati Farias, de 47 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (17) foi encontrada morta em Presidente Kennedy, na noite desta quarta-feira, 20.

De acordo com informações da polícia, o fato de Roseli ter descoberto que o comerciante, com quem ela estava se relacionando recentemente, seria casado e teria dado nome falso para a vítima, o que para ele poderia causar o fim da relação, foi a causa da motivação do crime.

Corpo encontrado

O corpo da vendedora, que já estava em estado avançado de decomposição, foi encontrado em Marobá, Presidente Kennedy, próximo à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.



O autor do crime, Alexandre Nunes, de 54 anos, após ser preso pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, contou aos policiais que, depois de matá-la, colocou o corpo no carro e levou até o local onde foi localizado.



Depoimento do suspeito

Durante o interrogatório do delegado Felipe Vivas, o suspeito disse que estava se relacionando com Roseli desde abril, que se conheceram através de um aplicativo, mas que não queria manter a relação mais.



O delegado ainda relatou que: “ele não tinha interesse de continuar com essa relação, mas ela tinha e começou a chantagear porque sabia que ele tinha outro relacionamento mais sério, falando que se não ficasse com ela, não ficaria com nenhuma das duas”.



Ele também confessou em depoimento que já tinha planejado matá-la caso não conseguisse terminar o relacionamento. “O suspeito tentou resolver a questão de forma pacífica, conversando. No domingo, ele a convidou para assistir ao jogo do Flamengo e, quando Roseli dormiu no sofá, às 19:30h, ele acertou um tiro frontal na vítima”, finalizou o delegado.



O suspeito não tem antecedentes criminais e possui duas armas registradas, uma pistola (que usou no dia do crime) e uma carabina 38. Ele vai responder pelos crimes de homicídio doloso qualificado e ocultação de cadáver.



fonte A Gazeta