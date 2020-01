Verão é a época ideal para o aumento de casos de arboviroses

Dias ensolarados com praias lotadas ou dias com tempo encoberto e chuvas, mas sempre com muito calor. Essas são as principais características do verão, período em que pode haver aumento da incidência de doenças típicas da estação, as arboviroses, doenças causadas pelos chamados arbovírus como a dengue, a zika e a chikungunya.

Quando essas características se associam ao comportamento das pessoas, que muitas vezes não realizam os devidos cuidados em casa, permitem possibilidades de manter criadouros do mosquito Aedes aegypti. Por isso, é fundamental que as pessoas eliminem locais com água parada como pneus em locais abertos, vasos de plantas, calhas, entre outros.

A transmissão de uma dessas doenças ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti.