“VI Festival Voadora” seleciona nove projetos autorais capixabas até o dia 20

O cenário autoral do Espírito Santo começou movimentado este ano e o Festival Voadora chega em sua sexta edição com o “pé na porta” para esquentar e valorizar ainda mais os representantes da cultura no Estado. Já está aberto o chamamento de bandas e artistas para o festival em 2021 – desta vez on-line por conta da pandemia -, com inscrições abertas até dia 20 de fevereiro pelo endereço https://linktr.ee/festivalvoadora.



Podem participar bandas, trios, duos e artistas solo que produzem música no ES, desde que o trabalho seja autoral. O Festival Voadora deste ano escolherá nove projetos, com cachê de R$ 3.500 para cada. A curadoria do evento vai selecionar apresentações instrumentais, de música cantada em língua portuguesa e de música cantada em língua estrangeira – categorias que devem ser identificadas no momento da inscrição.



Os resultados serão revelados até 1º de março. E o festival será em abril, com data ainda a ser definida.



Um dos idealizadores do Festival Voadora e diretor da MM Projetos Culturais, Daniel Morelo, ressalta que o evento é “um dos únicos festivais de música independente capixaba com olhar curatorial diferenciado para novas forças musicais do Espírito Santo, mesclando novidade e experiência”.



Parceira de Morelo na MM e no Voadora, Simone Marçal destaca também a escolha de expandir o festival para três categorias. “Prezamos nesta edição por vertentes musicais, como a música instrumental e a cantada em língua estrangeira, que são pouco contempladas neste estilo de evento. Isso amplia o espectro de inscritos e democratiza as participações. Mas, claro, a música cantada em português é ainda a força motriz do festival”, pontuou.



Nas primeiras edições do Festival Voadora já passaram bandas e nomes como My Magical Glowing Lens, Budah, Dudu, Noventa, Cainã & A Vizinhança Do Espelho, BlackSlug, Auri, Fepaschoal, entre outras forças do autoral capixaba.



Inscrições

Além de apresentar o trabalho autoral para participar as bandas e artistas precisam apresentar comprovante de residência; release; link com um vídeo ao vivo; CNPJ – que pode ser pelo cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) e fotos do projeto.



Murro na Cara

Outro chamamento que será aberto este mês pela dupla Daniel Morelo e Simone Marçal é a seleção para a produção da sexta edição do Zine (Fanzine) #MurroNaCara. Serão três artistas visuais escolhidos. Eles desenvolverão artes exclusivas sobre música, bandas, artistas e sobre o mercado musical.



Serviço

Festival Voadora abre chamamento para bandas, trios, duos e artistas solo residentes no ES.



Inscrições: até dia 20 de fevereiro, no endereço https://linktr.ee/festivalvoadora

Selecionados: serão nove projetos – apresentações instrumentais, de música cantada em língua portuguesa e de música cantada em língua estrangeira.

Resultados: até 1º de março.

Festival Voadora: acontece em abril com data ainda a ser definida.

Instagram do Voadora: https://www.instagram.com/festivalvoadora/