Vidas de agricultores familiares são transformadas por associação em Piúma

19 de outubro de 2020

As demandas sociais da comunidade de Itinga, em Piúma, eram inicialmente atendidas por uma associação comunitária. Ao longo de 29 anos, as ações transformaram a vida de diversas famílias da região. No entanto, foi com o advento das Políticas Públicas Governamentais que o trabalho desempenhado na comunidade se tornou ainda mais valoroso para diversas famílias.

Com o suporte técnico do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realizado pelos extensionistas do Centro Regional de Desenvolvimento Rural (CRDR) Litoral Sul, a comunidade foi inserida no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os agricultores familiares da região passaram a integrar a associação tornando-se a Associação Comunitária de Agricultores Familiares de Itinga (Acafi).



Entre os trabalhos realizados pela Acafi está o fornecimento de 35 alimentos e produtos para escolas municipais de Piúma. Voltada para os agricultores familiares, a associação realiza a distribuição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de gás de cozinha aos associados, entre outras ações que visam à qualidade de vida dos produtores de suas famílias.



A regularização da Acafi, com auxílio do Incaper, possibilitou o acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e, recentemente, a inscrição na Compra Direta de Alimentos (CDA). Atualmente, a Associação está se inscrevendo no Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) com dois projetos elaborados pelo Incaper para incrementar a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar de Piúma.



Tais conquistas possibilitaram o crescimento da Associação e a ampliação de suas ações destinadas aos agricultores familiares, como afirmou a presidente da Acafi e agricultora familiar, Valquíria Melo Gomes. “A Associação auxilia os agricultores na diversificação da produção, o que possibilita aumento de renda. O começo era de ações comunitárias, mas hoje o trabalho é desenvolvido visando à qualidade de vida e também fortalecimento do trabalho. O Incaper contribuiu muito para a organização e capacitação dos produtores da associação”, ressaltou.



A agricultora familiar que produz pimenta-do-reino, cacau, acerola, seringueira, goiaba e mamão, Vera da Glória Garcia, associada da Acafi há 20 anos, relatou que a Associação incentivou o melhor cultivo de suas plantações. “Entregamos nossos produtos para as merendas escolares. Além disso, a Acafi tem o milho, o farelo e o gás que são fornecidos para nós associados com uma faixa menor de custo. A Acafi trouxe para a nossa comunidade somente bons frutos”, destacou.

O coordenador do Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) de Piúma e técnico do Incaper, Vanderli Miranda, afirmou que Itinga é um exemplo para o município. “A associação assumiu um papel preponderante no município, passou a atrair para si os olhares da gestão pública como produtora de alimentos em pequenas propriedades. O histórico de sucesso se deve. Principalmente, por acessar as políticas públicas. Eles tiveram diversas conquistas com organização e muito trabalho e isso é um exemplo de associativismo que resulta em emprego e renda”, completou.

“A experiência da Acafi, que desenvolve o trabalho de venda de produtos da agricultura familiar para o mercado institucional, proporciona às famílias melhores condições de vida e por esse motivo foi escolhida pelo CRDR para ser apresentada como exemplo”, disse Alcino Lazzarini, extensionista do Incaper e coordenador do CRDR Litoral Sul.

Horizontes em Extensão

O HorizontES em Extensão foi lançado pelo Incaper no ano de 2019 visando à troca de conhecimento e capacitação em processos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). O projeto apresenta 11 experiências com relevância para o desenvolvimento rural do Espírito Santo, selecionadas pelos Centros Regionais de Desenvolvimento Rural (CRDRs).

Outro grande objetivo é o reconhecimento e valorização do trabalho realizado pelos extensionistas, técnicos e pesquisadores do Incaper, que têm grande importância no desenvolvimento das ações de sucesso junto aos agricultores.

Neste ano, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será on-line, com transmissão pelo canal do Incaper no YouTube ao longo dos meses de outubro e novembro. Confira o vídeo da experiência da Acafi.

Por Andreia Ferreira