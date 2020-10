Vidigal anuncia liberação de mais de R$ 56,6 milhões para obras do Contorno do Mestre Álvaro

Atendendo a solicitação do deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT) liberou mais de R$ 56,6 milhões para garantir o bom andamento das obras do Contorno do Mestre Álvaro.

“Ficamos felizes ao receber a notícia de que as obras do Contorno do Mestre Álvaro vão ter mais recursos e terão o seu andamento a todo vapor! Agradecemos o compromisso do governo federal em atender a nossa solicitação”, comemorou Sérgio Vidigal, que é coordenador da comissão externa que acompanha as obras.

Em ofício encaminhado a Vidigal, o diretor do DNIT, general Antônio Santos Filho, anunciou o valor de R$ 56.640.588,00, sendo R$ 55.744.016,00 pertencentes à que são oriundos de emenda de bancada e R$ 896.572,00 que são do orçamento do DNIT. O montante encontra-se empenhado.

“Estamos lutando e acompanhando de perto todo o trabalho para o cumprimento dos prazos e, com a efetiva entrega, vamos garantir mais mobilidade e segurança viária para população do Espírito Santo, em especial a serrana”, disse.

Sérgio Vidigal também comunica que o departamento solicitou a inserção de R$ 35 milhões para o contorno, no Projeto de Reestruturação do Brasil Pós-Pandemia – Pro-Brasil.