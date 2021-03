VILA VELHA | Casagrande anuncia investimentos em infraestrutura urbana

A manhã deste sábado (06) foi dia de festa em Vila Velha. É que o governador do Estado, Renato Casagrande, realizou entregas nas áreas de segurança pública e nos sistemas penitenciário e socioeducativo, além do anúncio de novos investimentos na área de infraestrutura. Na primeira agenda do dia, o Governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), fez uma doação de 340 armas de fogo para a Prefeitura de Vila Velha, que serão empregadas na atividade ostensiva da Guarda Civil Municipal.

Em sua fala, o governador Casagrande destacou o excelente trabalho que vem sendo desempenhado pela Guarda Municipal, que faz parte do conjunto das forças de segurança pública que vem combatendo a criminalidade no Espírito Santo. “Esse é um ato importante, com a doação dessas 340 armas. Recentemente, o Governo adquiriu mais de 1500 armas para nossas corporações, o que nos dá a oportunidade de fazer essa doação. A Guarda também conta com o serviço de guincho e pátio, contratado pelo Estado, nos ajudando a disciplinar o trânsito. Outro serviço que a Guarda também está usando é o aplicativo Radar, que é uma parceria do Estado com a Prefeitura para ordenar a cidade de Vila Velha”, pontuou.

O contrato de doação engloba 300 pistolas da marca Taurus, modelo PT 840, 20 espingardas Taurus, calibre .12 CBC e 20 carabinas Taurus, CT.40 FEMAE. Em fevereiro de 2021, o Governo do Estado realizou a entrega de 580 pistolas novas, de marca Glock 22, calibre .40, para a PCES, destinadas a todos os policiais civis interessados e capacitados pela Academia de Polícia Civil (Acadepol). Após este investimento de R$ 1,4 milhão, que se somou aos R$ 2 milhões relativos à entrega de outras 920 pistolas novas, de marca Glock, calibres .40 e 9 mm, bem como de 100 espingardas Taurus, calibre 12, realizada em dezembro de 2019, a Polícia Civil pode ceder o armamento seminovo à Guarda Municipal de Vila Velha.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou a parceria entre o Governo e as prefeituras no combate à violência. “É uma importante doação para auxiliar no trabalho da Guarda Civil de Vila Velha, que é parceira na luta contra a criminalidade. Essa doação só foi possível após a Polícia Civil receber um investimento, dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, com a aquisição de 1500 pistolas Glock. É o exemplo de integração total entre os entes federativos”, comentou.

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, lembrou que a integração entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Vila Velha tem sido exitosa. “A doação desses equipamentos fortalecerá as ações em Segurança Pública no município. Buscamos sempre o melhor para a população e é importante as forças de segurança estarem alinhadas no combate ao crime”, afirmou.

Sistema penitenciário

O governador Casagrande também fez a entrega de 16 veículos à Secretaria de Justiça (Sejus), que serão utilizados na movimentação carcerária. O Estado investiu R$ 750 mil na aquisição de cinco viaturas, do tipo caminhonete cabine dupla adaptadas com cela. Além disso, a Secretaria recebeu 11 veículos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo nove furgões e dois ônibus adaptados para o transporte de presos.

Com capacidade para transportar 28 internos, os ônibus possuem compartimentos de cela, sistema de CFTV e sinalização acústica e visual, além de adaptações no compartimento de escolta. Essas viaturas permitem maior comodidade e segurança para os servidores responsáveis pela escolta de presos. Já os furgões têm capacidade para transportar oito internos e oito inspetores penitenciários. No ano passado, o Depen investiu R$ 106 milhões em veículos para transporte de presos para aparelhamento das unidades federativas.

Para o secretário de Estado de Justiça, Luiz Carlos Cruz, as entregas otimizam o trabalho realizado pelos inspetores penitenciários. “Além de oportunizar melhores condições de trabalho aos nossos servidores, tornamos mais seguras as escoltas realizadas, com viaturas mais modernas e estruturadas. Essa já é a terceira leva de veículos que trazemos para renovação da frota em dois anos. E o processo de melhorias se entende com a reforma de unidades prisionais, qualificação dos servidores, entre outras ações” ressalta Cruz.

Durante as agendas no município, o governador Casagrande também fez a entrega de materiais pedagógicos, esportivos e equipamentos que serão distribuídos nas unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O investimento total é de mais de R$ 2 milhões. A entrega deste sábado aconteceu na Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), em Vila Velha.

“A vinda do governador do Estado para nos entregar esses materiais demonstra o comprometimento da gestão dele com a socioeducação. Esta entrega é inédita para o Iases, pois, até então, nunca havíamos recebido um investimento tão alto. Acreditamos que a educação e o esporte são ferramentas importantes para ajudar na nossa missão constitucional. Para este ano, ainda temos previsão de compra de mais de R $1 milhão em equipamentos”, destacou o diretor-presidente do Iases, Fábio Modesto de Amorim Filho.

Foi a terceira unidade do Iases a receber os materiais. As duas primeiras foram as Unidades de Internação Provisória Norte (Unip Norte) e de Internação Norte (Unis Norte), ambas em Linhares, no último dia 26, com a presença da vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, além de integrantes da diretoria do Instituto e servidores.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, citou outros investimentos previstos para o sistema socioeducativo. “Vamos fazer a pavimentação interna da unidade e já colocamos a energia solar. Aqui no Iases estamos entregando material pedagógico. Vamos estruturar melhor nossas unidades e dar novas oportunidades a esses jovens”, explicou.

Infraestrutura

Casagrande também anunciou a publicação dos editais para a reconstrução das pontes sobre o Rio Aribiri (travessa Arara, no bairro Jardim Marilândia) e da Ponte da Estrada entre os bairros Cobilândia e Rio Marinho. A obra será realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). “Vamos fazer essas duas pontes para dar dignidade às pessoas que vivem nessas regiões, qualificando as moradias e o comércio, além de ampliar o sentimento de pertencimento”, disse o governador.

A ponte sobre o Rio Aribiri terá 12 metros de comprimento e 6,80 metros de largura. Já a Ponte da Estrada terá 15 metros de comprimento e largura de 10,44 metros. Ambas as pontes terão investimento estimado de R$ 1,5 milhão cada. “A reconstrução dessas pontes impacta diretamente na vida da comunidade local, vai trazer mais segurança e dignidade à população”, avaliou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, agradeceu o Governo do Estado pelos investimentos no município. “Queria agradecer o governador pela reconstrução dessas pontes que estão caindo, do qual somos muito cobrados. A parceria entre o Estado e Município é longa e tenho certeza que o governador Casagrande nos ajudará a realizar entregas. A gente quer ver o governador toda semana, já que sempre que ele vem traz boas notícias. Vila Velha tem muita coisa a se fazer e está de portas abertas para quem quer ajudar”, disse.

Entre as solenidades, o governador do Estado também visitou as obras da Rodovia ES-388, no trecho entre Xuri, em Vila Velha, e a BR-101 em Amarelos, em Guarapari. A obra está sendo executada pelo DER-ES. São 17,5 quilômetros da rodovia que estão passando por intervenções, entre implantação de pista dupla e simples. A via liga duas importantes zonas rurais da Grande Vitória, com destaque também para o turismo. Está prevista ainda a construção de 27 abrigos de ônibus.

“É uma rodovia importante, pois abre uma nova área de expansão empresarial ligando a Região V até a BR-101. Tenho certeza que essa obra irá ajudar no desenvolvimento de Vila Velha, Viana e Guarapari. Uma área que pode e deve ser ocupada de forma ordenada pelas prefeituras. Essa é mais uma obra estruturante que estamos fazendo na Região Metropolitana, trazendo desenvolvimento e gerando oportunidades para os capixabas”, destacou o governador.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a nova rodovia vai atrair novas empresas e indústrias para o município. “Em breve, estaremos aqui para entregá-la à sociedade. Vila Velha está ganhando este presente, que irá proporcionar o desenvolvimento da cidade, gerando emprego e renda”, asseverou.