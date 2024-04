​VILA VELHA| Servidores terão 5% de reajuste nos salários e R$ 100 de aumento no ticket

5 de abril de 2024

Os servidores de Vila Velha ativos, aposentados e pensionistas receberão reajuste salarial a partir deste mês de abril. Serão concedidos 5% de reajuste salarial. Os servidores ainda terão acréscimo no ticket-alimentação no valor de R$ 100. Com isso o saldo mensal do ticket será de R$ 700, valor bem superior aos R$ 150 pago aos servidores em 2020.

O projeto de lei do Executivo foi encaminhado para apreciação da Câmara de Vereadores, aprovado durante sessão desta quinta-feira (4).

Com o reajuste anunciado em 2024, será o terceiro ano seguido que a gestão proporciona melhoria salarial a todos os servidores. Em 2021 isso não foi possível devido ao impedimento da Lei Federal Complementar 173/2020, que impedia gastos por conta da pandemia.

Se considerados apenas o reajuste direto na base foram concedidos 19% de reajuste salarial nos últimos três anos aos servidores.

Porém, em 2023 três planos de cargos e salários foram renovados com reajustes que chegaram a 96% dependendo da categoria. Administrativo, Saúde, Educação foram as categorias contempladas.

Confira todos os benefícios concedidos por categoria desde 2022

– 2021 nenhum município do Brasil pode conceder reajuste salarial, por proibição da Lei Complementar Federal 173/2020.

Função gratificada

Criação de Função de Gratificação de Confiança/FGC destinada exclusivamente para servidores efetivos, cujos valores variam de R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00.

Auxílio-alimentação

* Em janeiro de 2022, aumento de 100% – saiu de R$ 150,00 para R$ 300,00

* Em outubro de 2022, aumento de 50%, saindo de R$ 300,00 para R$ 450,00

* Em novembro de 2023, aumento de 33,3333333%, saindo de R$ 450,00 para R$ 600,00.

* 2024 – aumento de 16,66%, saindo de R$ 600,00 para R$ 700,00

Abono

* Outubro/2021 (Magistério) – R$ 5.200,00 (permitido devido ao Fundeb)

* Janeiro/2022 – (demais categorias) – R$ 1.250,00

* Janeiro/2023 – (todas as categorias) – R$ 1.000,00

* Dezembro/2023 – (todas as categorias) – R$ 1.000,00

Reajuste salarial

* 2022 – Magistério 8%

* 2022 – Todas as categorias 6%

* 2024 – Todas as categorias 5%

Insalubridade

* 2022 percentual de 20% para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias

Remuneração

* 2022 – Criação da Gratificação Serviço Extraordinário – investimento médio de R$ 900.000,00/ano.

* 2022 – Aumento da Gratificação de Inspetoria / Subinspetoria e Dignitários que representa investimento mensal de R$ 95.185,90:

Inspetor-geral – Aumento de R$ 1.442,00 para R$ 3.000,00

Inspetores – Aumento do valor médio de R$ 1.081,00 para R$ 2.250,00

Inspetor-corregedor – Aumento de R$ 1.081,00 para R$ 2.250,00

Inspetor-ouvidor – Aumento de R$ 1.081,00 para R$ 2.250,00

Subinspetores – Aumento do valor médio de R$ 598,98 para R$ 1.500,00

* 2022 – Aumento da Indenização de Uniforme – aumento de 100%, saindo de R$ 1.100,00 para R$ 2.100,00.

Aumento do percentual do Risco de Vida:

Maio/2022 – Aumento de 30% para 50% sobre o vencimento de cada Guarda Municipal

Outubro/2023 – Aumento de 50% para 60% sobre o vencimento de cada Guarda Municipal

Planos de cargos e salários

Reestruturação dos três maiores Planos de Carreira do Município (Magistério / Saúde e Quadro Geral), representando investimento de mais de 5 milhões/mês.

Foram 12 anos de espera.

A partir dos planos nenhum servidor recebe mais abaixo do salário mínimo, como em anos anteriores. Confira os novos planos de cargos e salários por categoria:

Quadro do Magistério

– Nível de Graduação – aumento de 42%, saindo de R$ 1.981,30 para R$ 2.819,90

– Nível de Pós-Graduação – aumento de 32%, saindo de R$ 2.374,71 para R$ 3.143,19

– Nível de Mestrado – aumento de 22%, saindo de R$ 3.087,10 para R$ 3.769,00

– Nível de Doutorado – aumento de 5%, saindo de R$ 4.321,93 para R$ 4.533,19

Quadro da Saúde

– Nível Médio/Técnico – Aumento de 96%, saindo de R$ 985,67 para R$ 1.933,19

– Nível Superior (30h) – Aumento de 53%, saindo de R$ 2.015,82 para R$ 3.089,25

– Nível Superior (40h) – Aumento de 65%, saindo de R$ 2.464,18 para R$ 4.069,19

– Nível Superior | Médicos (20h) – Aumento de 81%, saindo de R$ 2.644,49 para R$ 4.779,38

– Nível Superior | Médicos (40h) – Aumento de 89%, saindo de R$ 5.048,57 para R$ 9.558,76

Quadro Administrativo

– Nível Fundamental – Aumento de 92%, saindo de R$ 739,25 para R$ 1.419,00

– Nível Médio/Técnico – Aumento de 96%, saindo de R$ 985,67 para R$ 1.933,19

– Nível Superior – Aumento de 99%, saindo de R$ 2.043,47 para R$ 4.069,19

Aumento de 37% no valor do subsídio dos Conselheiros Tutelares, que passou para R$ 2.600,00.



Gratificação na Saúde

– Gratificação de Preceptoria – GP/ Gratificação de Matriciamento – GP

Gratificação por Auto Regulação Formativa Territorial:

– R$ 3.000,00 – para os profissionais de 40 horas

– R$ 2.000,00 – para os profissionais de 20 horas

* Gratificação (Ginecologistas / Obstetras / Pediatras e Neonatologistas): R$ 3.000,00

* Gratificação de Urgência e Emergência: R$ 3.000,00