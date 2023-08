VITÓRIA | Cão em situação de maus-tratos é resgatado em Jardim Camburi

today31 de julho de 2023 remove_red_eye200

Um cãozinho vivendo em situação de maus-tratos há mais de 10 dias em uma varanda de apartamento foi resgatado por agentes da Guarda Municipal de Vitória (GCMV). A denúncia foi recebida e acompanhada por médicos veterinários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

Vizinhos registraram em vídeo o animal na varanda desde o dia 16 de julho. Ao chegar no local, o cão foi localizado na varanda, que tinha a porta fechada, e o sujeitava a sol, chuva e ao vento. Também não havia água fresca e o local estava com fezes, urina e sujeira acumuladas. Restos de ração estavam espalhadas. A ação de resgate foi no final da tarde de sábado (29).

Em contato com a proprietária do imóvel, por telefone, ela informou que estava viajando e que só retornaria nesta segunda-feira (31). Além de irritabilidade, o animal apresentava aparente infecção na pele. O cão foi recolhido e levado para uma clínica veterinária, onde passou por exames clínicos e laboratoriais para avaliação do quadro de saúde.

O caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia Regional de Vitória.