Vitória | Cultura recebe investimentos de quase R$ 1 milhão em pacote de incentivo inédito

today3 de setembro de 2021 remove_red_eye47

A cinco dias do aniversário da capital capixaba, data em que Vitória completa 470 anos de história, a Prefeitura, em uma ação inédita, lançou nesta sexta-feira (3), seis editais de chamamento público de uma só vez.

A assinatura para liberação da verba, no valor de R$ 988 mil, aconteceu no início da tarde com as presenças do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, da vice-prefeita, Capitã Estéfane, do secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno e diversas autoridades, representantes do setor cultural e membros da sociedade civil organizada.

O prefeito Lorenzo Pazolini pontua que Vitória, hoje, é destaque entre as capitais devido ao avançado processo de imunização por conta da Covid-19. Ele conta que estão sendo vacinadas, inclusive, pessoas de outros municípios, e até mesmo de outros estados da Federação, o que permitiu dar esse passo.

“Estamos enfrentando um grande desafio, temos a consciência de que a pandemia ainda não acabou, porém, entendemos que com a adoção de medidas corretas em relação ao período que vivemos, podemos avançar nas questões que o setor cultural tanto necessita. Hoje investimos quase um milhão de reais que retornarão para a população como valorização da história, da arte e da cultura do Espírito Santo. Estamos extremamente felizes e realizados em poder dar para Vitória e para o setor Cultural esse presente, esse pacote com seis editais, às vésperas dos nossos 470 anos”, completou Pazolini.

Com a palavra, o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, agradeceu aos presentes e o apoio que tem recebido à frente da pasta. “A Vitória sem dúvida é da Cultura, dos fazedores de arte na nossa capital! Quero agradecer a gestão que tanto tem apoiado nosso setor. Em oito meses de trabalho já fizemos importantes entregas como reabertura e reformas de espaços culturais; abertura de exposições com artistas locais; retomada de cursos e oficinas nos nossos espaços culturais; iniciamos o processo de contratação de instrutores e oficineiros, e agora estamos reunidos para compartilhar desse momento de conquista: os editais da Cultura com quase R$ 1 milhão para o setor”, afirmou o secretário.

Os seis editais foram publicados no final da tarde de hoje, no Diário Oficial de Vitória, nas páginas 5 e 6.

As publicações abrangerão seis áreas artísticas distintas

– Produção de Audiovisual;

– Festival de Apresentações das Escolas de Samba de Vitória;

– Apresentações Musicais;

– Teatro, Dança e Atividades Circenses;

– Intervenção Artístico-Urbana;

– Concepção, Construção e Instalação de Monumento ao Ofício das Paneleiras.

“Gostaria de aproveitar e agradecer a toda equipe da secretaria. Conseguimos estudar, construir e concretizar a publicação desse material para um setor que tanto sofreu com as limitações impostas pelo período de pandemia”, completou Luciano Gagno.

Os recursos financeiros destinados para os editais são oriundos do FunCultura com saldo remanescente de 2020, da lei de auxílio ao setor cultural, Aldir Blanc.

Os interessados em participar dos editais devem ficar atentos quanto aos prazos de inscrição. Os editais do Festival das Escolas de Samba; de Teatro, Dança e Atividades Circenses e o de Apresentações Musicais possuem período de 15 dias contados a partir da próxima segunda-feira (6), ou seja, até o próximo dia 20 de setembro. Os demais editais têm 20 dias de prazo, indo até 25 de setembro.

Toda a documentação necessária, além dos editais na íntegra, podem ser encontrados no endereço eletrônico vitoria.es.gov.br/editais-semc e mais informações podem ser solicitadas por meio do e-mail [email protected]

A PMV disponibiliza ainda, no endereço protocolo.vitoria.es.gov.br/, alguns vídeos explicativos com o passo a passo das inscrições.



Monumento ao Ofício das Paneleiras

O edital de “Seleção de Proposta de Concepção, Construção e Instalação de Monumento ao Ofício das Paneleiras” irá escolher um projeto que busque promover e homenagear o Ofício das Paneleiras, patrimônio imaterial reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

O monumento precisará ser concebido e instalado ou na Avenida Fernando Ferrari ou na Avenida Adalberto Simão Nader.

O recurso para a seleção da qual poderão participar pessoas físicas e também jurídicas é de R$ 100 mil.

Entre os critérios exigidos pelo edital está a adequação do monumento ao local, qualidade dos materiais previstos quanto à durabilidade e aos objetivos, inovação e linguagem artística. O prazo para a execução da obra é até 30 de abril de 2022.



Apresentações das Escolas de Samba

Um dos editais mais aguardados é o de “Seleção de Proposta de Festival de Apresentações das Escolas de Samba de Vitória”, que contará com verba de R$ 300 mil.

O edital irá selecionar uma proposta de festival com transmissão ao vivo pela Internet.

É obrigatório que a proposta contenha as cartas de anuência das escolas de samba que, sediadas na capital capixaba, declarem interesse em compor a programação.

O projeto deverá ter uma programação distribuída em dois dias com no máximo quatro horas de duração em cada um deles. Cada agremiação terá de 20 a 30 minutos para se apresentar.

Todas as sugestões deverão incluir cinco escolas do Grupo Especial, quatro do Grupo de Acesso A e duas do Grupo de Acesso B.

Além de cachê de participação as escolas campeãs receberão uma premiação que varia entre R$ 8 mil e R$ 20 mil, de acordo com o grupo de cada uma delas.

É exigido ainda que a proposta preveja e garanta o cumprimento dos protocolos de biossegurança estabelecidos em razão da pandemia provocada pela Covid-19.



Audiovisual

Com recursos que somam R$ 156 mil, o edital de “Seleção de Propostas de Produções de Audiovisual” irá identificar e escolher oito trabalhos inéditos com temática livre de produção audiovisual nas categorias de filme de curta metragem documentário, filme curta metragem animação e vídeo clipe.

A exibição do filme deverá ser disponibilizada via Internet, por meio da rede social e/ou outras plataformas de exibição escolhidas pelo proponente podendo, também, ser exibida em redes sociais e canais de comunicação da Administração Pública.

Ao final de cada obra deverá ser apresentada uma mensagem de conscientização sobre o combate ao Coronavírus.



Apresentações musicais

Com o objetivo de selecionar 12 propostas de bandas, grupos ou artistas musicais, para apresentação musical ao vivo e presencial, o edital “Seleção de Propostas de Apresentações Musicais” conta com verba de R$ 120 mil.

Os proponentes deverão apresentar projetos de classificação indicativa livre, com duração mínima de 90 minutos e máxima de 120 minutos.

Os shows deverão ser realizadas nos espaços culturais vinculados à Semc, praças ou parques geridos pela Prefeitura, em data, hora e local que serão definidos pela administração, respeitando as regras estabelecidas para o combate à Covid-19.

As apresentações, todas com entrada gratuita para o público, deverão ser executadas até 30 de abril de 2022.

Cada convocado receberá o montante de R$ 10 mil.



Grafite e Muralismo

O edital de “Seleção de Proposta de Intervenção Artístico-Urbana” irá escolher uma proposta de trabalho artístico em artes visuais nas linguagens Grafite e Pintura Mural para execução por no mínimo quatro artistas visuais.

O projeto de intervenção artístico-urbana deverá abordar fatos históricos ligados ao Centro, região do percurso onde será realizado.

A proposta deverá abordar aspectos históricos da importância da população negra na construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

A previsão de conclusão de todas as etapas da intervenção também tem como data limite o dia 30 de abril de 2022.

O valor disponível para este edital é de R$ 192 mil, sendo que o valor repassado será diretamente proporcional à quantidade de metragem quadrada contemplada pela proposta, podendo o saldo remanescente ser aplicado em outras políticas públicas municipais promovidas também com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.



Teatro, Dança e Circo

O sexto e último edital publicado hoje (3), pela Semc, contempla as áreas de teatro, dança e atividades circenses.

Para a “Seleção de Propostas de Apresentações de Teatro, Dança e Atividades Circenses” estão destinados R$ 120 mil.

O edital selecionará 12 propostas de apresentações nas três linguagens artísticas, sendo que cada projeto selecionado receberá o montante de R$ 10 mil.

Tanto a estrutura como a tecnologia necessária deverão ser apontadas pelo proponente na inscrição.

As apresentações, que deverão ser realizadas ao vivo e de modo presencial nos espaços culturais da Semc ou em parques e praças da municipalidade, deverão ser gratuitas, com classificação livre e precisarão ainda promover a conscientização sobre medidas de biossegurança necessárias ao enfrentamento dos impactos decorrentes da pandemia provocada pela Covid-19.