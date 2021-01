VITÓRIA | Hospital Estadual Central recebe microscópio com tecnologia de imagem 4K

O Hospital Estadual Central (HEC), localizado em Vitória, conta com novo e revolucionário sistema de visualização avançada no centro cirúrgico. Recentemente adquirido, o Microscópio Tivato™ 700 desenvolvido pela multinacional alemã ZEISS, referência internacional em tecnologia, é indicado para procedimentos neurocirúrgicos.

O equipamento permite longo alcance, flexibilidade e liberdade de posicionamento, garantindo aos cirurgiões a realização de procedimentos visuais muito mais rápidos e confiáveis, isso graças ao seu alto desempenho e resolução de imagem com tecnologia 4k.

“A instalação desse microscópio é um importante avanço para a qualidade no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Como médico, vejo a importância dada aos processos assistenciais e no cuidado das pessoas por parte do Governo Estadual. Toda equipe do Centro Cirúrgico do hospital está muito feliz com esta aquisição”, disse o neurocirurgião do Hospital Estadual Central (HEC), Leandro de Assis Barbosa.

O equipamento

Totalmente digital, o Tivato™ 700 conta com um exclusivo sistema de balanceamento automático, permitindo que o equipamento fique pronto para utilização em poucos segundos. Também apresenta um sistema que envelopa todo o equipamento com a capa plástica esterilizada automaticamente, resultando em ganho de tempo e menor risco de contaminação durante a cirurgia.