Vitória recebe valor recorde de R$ 52 milhões para investir na cidade

today4 de outubro de 2023 remove_red_eye237

A tarde de segunda-feira (02) foi marcada por uma devolução recorde feita aos cofres públicos. A câmara de Vereadores de Vitória repassou ao prefeito Lorenzo Pazolini um cheque simbólico que representa a devolução de R$ 52 milhões, oriundos de sua verba legal.

A entrega foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Vitória (CMV), verador Leandro Piquet, e pelo presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Vitória, vereador Leonardo Monjardim.

Por direito, a Câmara de Vitória deve receber 5% do orçamento anual do Poder Executivo. Entretanto, o legislativo administrou a aplicação da quantia de forma eficiente e econômica, o que resultou na economia do valor devolvido à população de Vitória.

Os R$ 52 milhões serão revertidos a novos investimentos em obras e políticas públicas no município, algo que a atual gestão vem fazendo desde que assumiu a PMV, em benefício dos cidadãos.

“Esta é a melhor devolução programada da nossa história”, afirmou o presidente da CMV, Leandro Piquet.

O vereador Leonardo Monjardim explicou que o comprometimento da comissão em garantir uma administração financeira sólida é evidente nessa restituição significativa.

“Este montante substancial será direcionado para setores essenciais, como educação, obras públicas e unidades de saúde, impactando positivamente a vida dos cidadãos vitorienses”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

O prefeito finalizou lembrando que a devolução sinaliza um compromisso renovado com o bem-estar da população de Vitória, representando uma perspectiva brilhante para o futuro da cidade.