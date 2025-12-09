10º Batalhão da PM dá início a Operação Natal 2025

O 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo deu início, nesta segunda-feira (08), à Operação Natal 2025, reforçando o policiamento em Guarapari durante um dos períodos de maior circulação de pessoas, veículos e mercadorias no município.

O planejamento segue até o dia 25 de dezembro, com foco especial nos principais polos comerciais da cidade.

O mês de dezembro, marcado pelas festividades natalinas, férias escolares e abertura da temporada de verão, apresenta aumento significativo de movimentação e, consequentemente, maior risco para crimes patrimoniais como furtos, roubos e estelionatos.

Diante desse cenário, o 10º BPM estruturou uma ação integrada baseada em análise de dados, diagnóstico situacional e identificação de pontos críticos, garantindo uma atuação mais precisa e preventiva.

Durante a operação, o patrulhamento será ampliado e intensificado em locais estratégicos, incluindo Muquiçaba, Centro, Aeroporto, Perocão e Santa Mônica, conforme distribuído no planejamento operacional.

Haverá policiamento ostensivo a pé e motorizado, ações de saturação nos horários de maior fluxo, além da realização de abordagens qualificadas a pessoas e veículos, observando rigorosamente a legislação e a doutrina de polícia ostensiva.

O reforço contará com efetivo empregado em escalas ordinárias, ISEO e especiais, conforme necessidade apresentada nos dias do período operacional. O emprego diário prevê a atuação conjunta das Companhias, Força Tática, Seção de Trânsito e CPU, que intensificarão rondas, blitz e ações preventivas em toda a área comercial.

O Comandante do 10º BPM, Tenente-Coronel Carlos José Lourencini Palaoro, destaca que o objetivo central é proporcionar mais segurança a moradores, comerciantes e turistas durante as compras natalinas:

“Este é um período de grande movimentação em Guarapari, e nosso compromisso é atuar de maneira planejada, visível e próxima da população. Com o reforço do policiamento, buscamos reduzir vulnerabilidades e garantir que todos vivenciem um fim de ano mais seguro. ”

A Operação Natal 2025 reafirma o compromisso da Polícia Militar com a preservação da ordem pública e a proteção da comunidade capixaba, especialmente em momentos que exigem maior atenção e presença institucional.