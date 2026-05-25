Cachoeiro amplia oferta de exames RT-PCR para diagnóstico de dengue

today25 de maio de 2026 remove_red_eye62

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim informou que a Unidade de Pronto Atendimento Antônio Jorge Adib Neto, conhecida como UPA do Marbrasa, e o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG) passaram a realizar, a partir desta segunda-feira (25), a coleta de exames RT-PCR para diagnóstico da dengue.

De acordo com a Semus, o exame será disponibilizado para pacientes que estejam entre o primeiro e o quinto dia de sintomas, mediante solicitação médica. As coletas serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 11h.

Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico da doença, agilizar o atendimento clínico e fortalecer o monitoramento epidemiológico da dengue no município.

A Semus também reforçou a orientação para que a população procure atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas na pele, náuseas e mal-estar.

Ainda conforme a pasta, o diagnóstico precoce é fundamental para garantir o tratamento adequado e evitar complicações no quadro clínico dos pacientes.