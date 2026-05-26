Defesa Civil Municipal interdita área das falésias em Marataízes

today26 de maio de 2026 remove_red_eye67

A Defesa Civil de Marataízes voltou a interditar o trecho do Monumento Natural das Falésias, nas proximidades da Praia dos Cações, devido ao risco de novos desmoronamentos causados pela erosão marinha.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jones Toledo, a área está sendo monitorada diariamente por apresentar sinais considerados preocupantes de instabilidade.

De acordo com o órgão, o avanço da erosão costeira provoca um fenômeno conhecido como “solapamento”, quando a parte inferior da falésia é desgastada pela força das ondas do mar. Com isso, a estrutura perde sustentação, favorecendo o aparecimento de rachaduras, fissuras e deslocamentos de blocos.

Além da ação constante do mar, fatores como infiltração da água da chuva, aumento da umidade do solo, peso da vegetação sobre a encosta e marés mais altas associadas a ventos fortes contribuem para o agravamento da situação.

Imagens registradas pela Defesa Civil mostram uma abertura vertical significativa na parede da falésia, além de blocos já desprendidos na parte inferior da formação geológica, indicando possibilidade de novos deslizamentos nos próximos dias.

“Eu creio que essa parte da fissura ou abertura da falésia pode cair até o próximo final de semana. Se o tempo mudar, com mais vento e chuva, o desmoronamento pode acontecer bem mais rápido”, alertou Jones Toledo.

Diante do risco, a Defesa Civil orienta moradores, turistas e frequentadores da Praia dos Cações a não se aproximarem da área interditada e, principalmente, evitarem permanecer sob a formação rochosa, prática comum entre visitantes que utilizam a sombra das falésias.

Segundo o órgão, existe risco elevado de soterramento, com possibilidade de feridos e até mortes em caso de desmoronamento.

A Defesa Civil destacou ainda que o processo de erosão é natural e faz parte da formação das falésias, estruturas esculpidas ao longo de milhares de anos pela ação conjunta do mar, dos ventos e das chuvas sobre as rochas e sedimentos do litoral.