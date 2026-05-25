Gandini e Malias pedem mais policiais e reforço na delegacia de Jardim Camburi

today25 de maio de 2026 remove_red_eye128

Reunião tratou do aumento de furtos, roubos e da presença de usuários de drogas. Delegado-geral promete prioridade para ampliar efetivo no bairro

O deputado estadual Fabrício Gandini (Pode) e o vereador de Vitória Bruno Malias (PSB) estiveram reunidos nesta segunda-feira (25) com o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Jordano Bruno Gasparazzo Leite, para cobrar reforço na segurança pública de Jardim Camburi, em Vitória.

Durante a reunião, Gandini destacou o crescimento da criminalidade no bairro nos últimos seis meses e defendeu mais estrutura para a delegacia local, além do aumento do efetivo policial.

“Jardim Camburi hoje tem cerca de 50 mil moradores. É praticamente o 12º maior município do Espírito Santo. O delegado Fabiano Rosa faz um excelente trabalho, mas ele precisa de ajuda. A delegacia ficou pequena para o tamanho do bairro”, afirmou o deputado.

Segundo Gandini, moradores têm relatado aumento dos crimes contra o patrimônio, principalmente furtos e roubos, além da presença frequente de usuários de drogas na região.

“O bairro convive diariamente com o problema dos noias. Hoje temos apenas um investigador, quando o ideal seriam três. Com a chegada dos 1.052 novos policiais aprovados em concurso público, estamos pedindo reforço para Jardim Camburi”, disse.

O vereador Bruno Malias afirmou que a segurança pública tem sido uma das principais preocupações da população local e reforçou a necessidade de melhorias na estrutura policial do bairro.

Após ouvir as demandas, o delegado-geral garantiu que o pedido já está no radar da corporação e prometeu prioridade para a região.

“Isso estará na minha prioridade. Tecnicamente, o distrito precisa de mais um ou dois policiais. Estamos avaliando, inclusive, a possibilidade de terceirizar o atendimento administrativo para deixar os policiais livres para atuar nas ruas”, declarou Jordano Bruno Gasparazzo Leite.

Gandini também afirmou que irá levar a mesma pauta à Polícia Militar, buscando reforço no policiamento ostensivo em Jardim Camburi.

A reunião ocorreu dias após as comemorações pelos 59 anos de Jardim Camburi, na última quinta-feira (21). Moradores do bairro foram homenageados em sessão solene na Câmara de Vitória. Gandini participou da cerimônia e recebeu homenagem das mãos do vereador Bruno Malias.

crédito Wilbert Suave