10º Batalhão da Polícia Militar inicia Operação Verão em Guarapari

O 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo deu início à Operação Verão no município de Guarapari, um dos destinos turísticos mais procurados durante a alta temporada. A ação, que começou nesta quinta-feira (26), tem como objetivo intensificar as atividades de segurança pública para garantir a tranquilidade de moradores, turistas e comerciantes durante a temporada de maior movimento na cidade.

Com foco na prevenção de crimes, combate ao tráfico de drogas, fiscalização de trânsito e reforço no policiamento ostensivo, a operação contará com um aumento significativo no efetivo policial.

As ações serão realizadas em pontos estratégicos, como praias, orlas, centros comerciais e bairros com maior fluxo de pessoas.

De acordo com o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, a Operação Verão é fundamental para atender às demandas de segurança em Guarapari durante a alta temporada.

“O verão é um período em que recebemos um grande fluxo de turistas e moradores em busca de lazer, o que exige de nós um empenho redobrado para manter a ordem e a tranquilidade. Estamos preparados para atender à população e garantir um verão mais seguro para todos”, destacou o comandante.

A Operação Verão em Guarapari segue até o dia 09 de março de 2025. A Polícia Militar reforça o compromisso de atuar de forma preventiva, garantindo que todos possam aproveitar o verão com segurança e tranquilidade.