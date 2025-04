Casagrande dá início ao serviço de oftalmologia no Litoral Sul e inaugura obra em Piúma

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta sexta-feira (04), em Piúma, na microrregião Litoral Sul, para acompanhar o início do serviço de oftalmologia no lançamento da “Ação em Saúde Oftalmológica”, da Secretaria da Saúde (Sesa). A iniciativa visa reduzir a demanda reprimida por consultas na região. O governador também fez a entrega da reforma da creche municipal e assinou a Ordem de Serviço para urbanização da Ilha do Gambá.



O programa da Sesa visa atender mais de 3.200 pacientes, com investimento de mais de R$ 100 mil para fortalecer a estrutura e qualificar profissionais, garantindo um atendimento mais eficiente e de qualidade à população. A estratégia acontece por meio de consultórios temporários. A primeira agenda acontece em Piúma e em Rio Novo do Sul. Em seguida, passa por Itapemirim, fechando os trabalhos em Anchieta, até 13 de maio.



“Entendemos a importância do serviço de oftalmologia para a saúde da nossa população. Por isso, estamos realizando esse trabalho de descentralização da oferta desses serviços. Já levamos essa ação para os municípios de Alegre, Conceição da Barra e Baixo Guandu. Agora estamos expandindo para os municípios do Litoral Sul”, afirmou o governador, acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.



Ao longo da ação serão ofertados serviços de consulta oftalmológica, para avaliar a visão do paciente e identificar possível necessidade de utilização de óculos, além de outros serviços e, em casos mais específicos, encaminhar para realização de exames. Os pacientes terão acesso aos atendimentos via Sistema de Regulação Ambulatorial, ou seja, são atendimentos destinados àqueles que já possuem processo na Regulação, uma vez que a ação busca atender a demanda reprimida, não sendo destinada a novas consultas.



“Um sonho que está começando hoje e que, com muito orgulho, vai transformar a vida de muitas pessoas. Essa ação permite que os atendimentos sejam descentralizados, levando serviços especializados diretamente à população, reduzindo filas e ampliando o acesso à saúde ocular”, destacou a superintendente regional de Saúde, Samilla Figueira.



Cronograma de atendimento – “Ação em Saúde Oftalmológica”



– Rio Novo do Sul: 04 e 05 de abril (242 consultas)

– Piúma: 04 a 09 de abril (625 consultas)

– Itapemirim: 10 a 30 de abril (1.215 consultas)

– Anchieta: 1º a 13 de maio (1.441 consultas)



Mais investimentos

Ainda durante a agenda, o governador Casagrande inaugurou as obras de reforma e ampliação do Jardim de Infância Municipal Nossa Senhora da Conceição. A intervenção possibilitou a ampliação de 61 vagas de creche, totalizando 277 crianças atendidas. A unidade conta com oito salas de aula, sala dos professores, brinquedoteca, circulação, direção, sala pedagógica, sanitários, cozinha, despensa, área de serviço, além de bicicletário, horta, pátio coberto e refeitório. Foram investidos R$ 2,2 milhões em recursos estaduais.

Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para início das obras de melhoria da infraestrutura turística da Ilha do Gambá. Será investido R$ 1,1 milhão nesta ação por meio de convênio entre a Secretaria do Turismo (Setur) e a Prefeitura de Piúma. O município faz parte da região turística “Costa da Imigração”. A expectativa é de que a melhoria de acesso e infraestrutura impulsione um maior fluxo de turistas para a região. O local tem vocação para o turismo esportivo, turismo de aventura e ecoturismo.



Também estiveram presentes o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço; o prefeito de Piúma, Paulo Cola; o deputado federal Gilson Daniel; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; além dos deputados estaduais Dr. Bruno Resende, Alexandre Xambinho, Zé Preto e Vandinho Leite.

fotos Hélio Filho/Secom