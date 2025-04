Surfistas capixabas disputam segunda etapa do Circuito Brasileiro

today4 de abril de 2025 remove_red_eye44

Alexandre Escobar e Bruno Medeiros disputam a segunda etapa do Circuito Brasileiro da CBSurf. A competição tem início nesta segunda-feira (07) e segue até o dia 13, na praia do Abaís, em Estância, Sergipe. Os capixabas são contemplados pelo programa Bolsa Atleta. Nesta viagem, Bruno Medeiros também conta com apoio do programa Voe Atleta para participar da competição. Ambos os programas são desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Alexandre Escobar, campeão da primeira etapa, realizada em março, em Saquarema-RJ, volta a competir no longboard, buscando consolidar sua liderança no circuito. No surf, Bruno Medeiros também marcou presença na primeira etapa, mas sofreu uma torção no pé na primeira fase e não avançou nas baterias.

Apesar do imprevisto na abertura da temporada, o surfista está confiante e tem boas expectativas para o próximo desafio. “As expectativas são as melhores possíveis, retornei aos treinos e agora estamos indo pra Sergipe na praia do Abaís”, disse Bruno Medeiros.