Guarapari conquista títulos no Circuito Capixaba de Bodyboard e faz história

today4 de abril de 2025 remove_red_eye52

No último final de semana, Guarapari reafirmou sua força no bodyboard capixaba, conquistando cinco títulos na grande final do Circuito Estadual de Bodyboard, realizada em Vila Velha. Com performances impressionantes, os atletas do município garantiram posições de destaque e levaram para casa o maior troféu já conquistado pela cidade na modalidade.

Entre os campeões, Henrry Cogo (16 anos) sagrou-se campeão estadual na categoria Sub-18, Gabriel Ramalhete (16 anos) venceu o circuito na categoria Sub-16, Everton Ferreira (14 anos) conquistou o título na categoria Iniciante e Luiz Monjardim (22 anos) ficou com a primeira colocação na Open Masculina. Mateus Rodrigues (15 anos) garantiu o vice-campeonato, reforçando o talento dos competidores de Guarapari.

Para Lennon Monjardim, secretário de Esportes de Guarapari, o resultado é um marco para o município, que vem ampliando os investimentos e apoio ao esporte. “É um resultado mais do que especial para Guarapari. Conseguimos trazer cinco títulos do Circuito Capixaba de Bodyboard. A A Federação de Bodyboard do Espírito, Febbees, já reconhece o nosso potencial e chama Guarapari de ‘Guarapari Storm’, ou seja, a tempestade de Guarapari. São esses atletas que fizeram um grande evento”, destacou.

O secretário também ressaltou o novo momento que o município vive no incentivo ao esporte. “Há anos não tínhamos essa proximidade entre a Prefeitura e os atletas. Agora, Guarapari respira esporte. Estamos aqui para dar todo o apoio necessário para que esses talentos possam deslanchar e seguir suas carreiras. Fizemos história com esse troféu, e esse é só o começo”, afirmou.

Os atletas enfrentaram desafios nas provas, com condições adversas no mar, mas mostraram determinação e técnica para superar as dificuldades.

Com esse desempenho, Guarapari se consolida como um dos grandes polos do bodyboard capixaba e segue em crescimento no cenário esportivo estadual.