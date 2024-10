2º Evangeliza Show: Ronnie Calil leva louvor e fé ao palco nesta sexta-feira (18)

Tudo pronto para uma noite de música e espiritualidade no Teatro Sesi em Vitória/ES

O músico católico Ronnie Calil se apresenta na próxima sexta-feira, 18 de outubro, no teatro SESI de Vitória/ES. Com uma carreira em ascensão na música, Ronnie Calil promete um repertório recheado de sucessos que marcaram sua trajetória, como “Age com Poder”, “Àgua da Vida” e “Vou Invocar”. O show reúne fieis e admiradores da música religiosa.

Um dos grandes destaques do 2º Evangeliza Show será a participação especial da missionária Irmã Maria Eunice da Comunidade Canção Nova, conhecida por suas orações e interpretações de canções católicas. Juntos, Ronnie Calil e Irmã Maria Eunice farão duetos de clássicos que prometem emocionar o público.

“É um show para a família, uma oportunidade de estar mais perto de Deus e louvar pelas graças recebidas”, comenta o cantor.

A banda que acompanha o músico no show conta com a presença de Osmar Calil, pai de Ronnie e seu principal incentivador na carreira musical.

“Nos últimos meses, ensaiamos e nos preparamos para este grande momento. Estaremos juntos em uma noite de espiritualidade contagiante”, explica Osmar.

Os ingressos para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla e também na loja de produtos católicos ABBA PAI em Vitória. O valor do ingresso é de R$ 35. Além da música, o evento contará com momentos de oração e reflexão.

O cantor também tem planos de levar o show a outras cidades capixabas, bem como a diferentes estados brasileiros.

Trajetória de Ronnie Calil

Ronnie Calil, 31, lançou em 2021 seu primeiro projeto físico e virtual, o CD “Age com Poder”. Natural de Vitória, o cantor iniciou a carreira na música com apenas três anos, cantando na igreja católica em celebrações da Santa Missa e grupos de oração junto com seus pais.

Ao longo de sua vida, já superou momentos complicados de saúde e tem na fé um alicerce fundamental, que o inspira não apenas na vida pessoal, mas também na carreira musical. Ele acredita que as experiências fortaleceram sua conexão com Deus, e essa espiritualidade é refletida em cada uma de suas canções, levando esperança e conforto ao público.

Serviço

2º Evangeliza Show

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha – Rua Tupinambás, 240 – Vitória/ES

Data: 18/10/2024

Horário: 19h30

Ingressos: Plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/ronnie-calil-evangeliza-show-age-com-poder/2647552?referrer=www.google.com