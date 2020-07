3ª Edição do Festival de Cinema de Santa Teresa será exibida no Youtube

A 3ª Edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (Fecsta) vai exibir, ao longo de três dias, 36 curtas-metragens de 14 estados brasileiros, além de palestras, debates e oficinas de capacitação sobre o universo do audiovisual. Com formato totalmente on-line transmitido pelo Youtube do Festival, a programação acontecerá entre os dias 23 e 25 de julho.

Sob os riscos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), manter o festival on-line é um grande serviço para a cultura e um estímulo para que a população fique em casa.

Confira a programação completa AQUI.

O festival

A programação do 3° FECSTA – Festival de Cinema de Santa Teresa tem a proposta de ser híbrida e transversal, valorizando a arte, as tradições locais e as manifestações populares. Serão três dias de festa multicultural com sessões de cinema, oficinas de capacitação para audiovisual, palestra, show, bate-papo com artistas convidados e o que mais a criatividade anunciar.

A Terceira Edição do FECSTA é realizada pela Satírica Filmes Produções e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e da Secretaria da Cultura (Secult)

As oficinas

Além das mostras de filmes, também estão previstas as palestras: “Santa Teresa – Patrimônio Cultural do ES”, com Patrícia Bragatto“; “A Politização no Cinema contemporâneo nos filmes Parasita, Coringa e Bacurau”, com Cintia Braga e Ceci Alves; “Dos Irmãos Lumières a Netflix – Cinema e Educação”, com Ermeson Vieira; e “Proteção ambiental de Florestas e Nascentes”, com Alessandro Chakal. Além das oficinas formativas “Gravação e Edição em celular”, com Fernando Paschoal; “Elétrica e Iluminação Para Cinema”, com Antônio dos Anjos; e “NAVE-gar Jucu – Uma Cartografia Afetiva”, com Fabiola Melca.

Ainda entre a programação prevista, o lançamento da animação “Centaura”, de Luiza Lubiana; show da Banda Brezinski Point; e um bate-papo sobre cinema e arte com as convidadas especiais Viviane Mosé, filósofa, e a atriz Leticia Sabatella.

Categorias

Mostra Livre 1 e 2 ‘A Escola Vai Ao Cinema’ | Censura livre

Mostra surgiu de uma parceria entre a organização do evento e a Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa (SMED), com a intenção de envolver a comunidade escolar com o Festival.

Mostra ‘Beija Flor’ | Censura 12 anos

A Mostra “Beija-flor” apresenta filmes que tratam de temas como bullying, alienação através de doutrinação religiosa, homofobia e outras dores sociais.

Mostra ‘Frenética’ | Censura 16 anos

Filmes com temas mais densos como sexualidade, homofobia, racismo, preconceito, feminicídio, entre outros.

Mostra ‘Índios: Esplendor e Resistência’

Pelo segundo ano, a mostra homenageia povos originários, realizadores indígenas e temas ambientais.

Os troféus serão concedidos nas categorias melhor filme ficção; melhor documentário; melhor animação; melhor filme eleito pelo Júri Popular; melhor filme capixaba; melhor filme do festival, segundo o Júri Técnico; além de duas menções honrosas.

Informações

Satírica Filmes

Luiza Lubiana

Tel: (27) 99972-8221