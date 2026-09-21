Gabriel Gonti fará show no Festival ÉPOP BH no próximo dia 24

today21 de setembro de 2026 remove_red_eye55

Gabriel Gonti está de volta a Belo Horizonte para uma apresentação especial no próximo dia 24, durante o Festival ÉPOP BH. Em formato voz e violão, o cantor promete um show mais próximo do público, reunindo músicas novas e outras que já fazem parte de seu repertório, como “Cores Novas”. A apresentação será no Cine Theatro Brasil, um dos espaços culturais mais tradicionais da capital mineira, instalado em um edifício histórico de arquitetura art déco na Praça Sete.

“É um show para curtir de perto mesmo, no teatro, para a gente trocar ideia também. É um show íntimo”, conta Gabriel, que tem uma relação especial com a cidade. O cantor morou em Belo Horizonte em dois momentos da vida e gravou um álbum ao vivo na capital, tornando o retorno ainda mais simbólico.

Entre as lembranças que guarda de BH está uma participação em um show de Wilson Sideral, na Rua Pium-í, ainda no início de sua carreira autoral. O momento ficou marcado para Gabriel, que considera o músico uma de suas referências. “Eu lembro que eu cantei uma música com ele e me marcou. É um cara que eu admiro, um supermúsico, compositor, abrindo as portas”, relembra.

A relação com a cena musical mineira também passa por outros artistas que o inspiram, como Skank, Jota Quest e Lagum. Gabriel revela que gostaria de, no futuro, transformar algumas dessas referências em novas parcerias e levar para seu repertório músicas de artistas que admira.

O festival também contará com a presença de Roberta Campos, cantora com quem Gabriel guarda uma história musical. Há cerca de três anos, ela escreveu uma música pensando nele e enviou a composição ao artista. A faixa permanece guardada, mas Gabriel torce para que, em algum momento, os dois possam finalmente colocá-la no mundo.

“Ela uma vez compôs uma música e me mandou há uns três anos. ‘Compus essa música pensando em você’. E essa música está guardada. Tomara que ela saia da gaveta e a gente consiga colocá-la no mundo”, conta.

A apresentação em BH acontece poucos dias antes de Gabriel completar 36 anos, em 1º de outubro, e marca também um momento de novidades na carreira. No dia 6 de novembro, o cantor lança um EP com quatro músicas inéditas. Para os próximos meses, ele pretende ainda ampliar a agenda de shows e passar mais tempo na estrada, estreitando a relação com o público.

“É sempre estar em movimento, trazendo mensagens que eu acredito, para que isso reverbere na minha vida e na vida de quem as mensagens possam se conectar”, afirma.

Essa conexão com quem acompanha seu trabalho é, aliás, uma das partes que mais emocionam Gabriel na carreira autoral. Para ele, ver o público cantando suas músicas é perceber que as mensagens que coloca no trabalho conseguiram chegar a outras pessoas.

“Eu acho que o ápice de uma carreira musical autoral é você ver as pessoas cantando sua música. Então você sente que as coisas estão conectando, as mensagens estão conectando com as pessoas, e isso é o melhor”, afirma.

Com o passar dos anos, Gabriel também passou a enxergar a própria trajetória de outra maneira. Hoje, diz valorizar mais as pequenas conquistas e os encontros proporcionados pela carreira do que a busca por um grande momento.

“A caminhada vai nos ensinando a curtir pequenos encontros, seja grandes palcos, seja shows em festivais com outros artistas que a gente acaba aprendendo e trocando experiências. Acho que isso que é o mais especial”, reflete.

FOTO WALISSON VITOR