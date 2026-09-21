Alfredo Chaves se prepara para sediar o Encontrão da Melhor Idade em outubro

today21 de setembro de 2026 remove_red_eye57

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio de uma ação conjunta entre as Secretaria de Turismo e Cultura e de Assistência Social, promove o Encontrão da Melhor Idade. O evento, que tem entrada gratuita, será realizado no dia 10 de outubro, a partir das 17h, no Parque de Exposições Reginaldo Roque Giori, na sede de Alfredo Chaves.

O encontro busca celebrar a vida, a amizade e a alegria de viver, homenageando a terceira idade como guardiã das tradições, histórias e da cultura local. Além de valorizar os moradores do município, a expectativa é atrair caravanas e participantes de cidades vizinhas, gerando um impacto positivo direto na economia, no comércio e no turismo da região.

Fomento à economia local e compromisso social

Para impulsionar o comércio regional, a organização confirmou a abertura de um edital voltado para a participação de vendedores ambulantes durante as festividades. Unindo o desenvolvimento econômico à solidariedade, a inscrição dos comerciantes prevê a contrapartida social com a doação de uma cesta básica ou kit de gêneros alimentícios.

Os mantimentos arrecadados serão integralmente destinados a uma instituição sem fins lucrativos de Alfredo Chaves. O edital será publicado nos próximos dias.

Confira a programação

17h – Abertura oficial dos portões

17h30 – Apresentação musical com a Banda Gaia

19h30 – Show com o cantor Felipe Knaak

21h – Encerramento com a dupla Ni e Guinho