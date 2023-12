6 opções de tratamentos para dores nas costas. Especialista explica

Para escolher a opção mais assertiva é importante ter acompanhamento especializado, ressalta o médico ortopedista, Dr. Luiz Felipe Carvalho

As dores nas costas são um dos tipos de dores nas articulações mais comuns. De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde – 80% da população mundial sofrerá com dores nas costas em algum momento da vida, o que alerta para a necessidade, principalmente, de cuidados preventivos.

Mas quando já se adquiriu as dores nas costas ainda há alternativas que permitem melhorar a qualidade de vida e aliviar os sintomas. No entanto, segundo o médico ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho, é preciso de um direcionamento médico para utilizar a estratégia mais eficaz em cada caso.

“Atualmente, existem diversos tratamentos que podem auxiliar bastante na redução de dores e melhora da qualidade de vida, mas para utilizar a que for mais eficaz de acordo com a sua situação é importante ter um acompanhamento profissional”.

6 opções de tratamento para dores nas costas

01 – Fisioterapia: “A Fisioterapia é um dos procedimentos mais usados, tanto para tratar, como para prevenir dores nas costas através de exercícios, técnicas de alongamento e fortalecimento muscular específicos, o que traz alívio da dor, melhora da mobilidade e prevenção de lesões”, explica Dr. Luiz Felipe Carvalho.

02 – Exercícios de baixo impacto: “Esqueça essa história de que quem tem dores nas costas não pode praticar exercícios físicos, exercícios de baixo impacto, como caminhadas, natação ou yoga, ajudam a fortalecer os músculos das costas e reduzem as dores, melhorando a postura e prevenindo futuros desconfortos”.

03 – Massagem terapêutica: “A massagem terapêutica também é uma alternativa para dores nas costas, pois alivia a tensão muscular, melhora a circulação sanguínea e reduz a rigidez no local”, afirma Dr. Luiz Felipe Carvalho.

04 – Medicamentos: “Medicamentos, como analgésicos ou anti-inflamatórios prescritos por um médico, ajudam a reduzir a dor nas costas, aliviando o desconforto temporariamente, mas eles só são usados em casos um pouco mais graves, onde as dores atingem um novo patamar de desconforto”.

05 – Tratamentos das dores com o uso de célula tronco: “Para as dores na coluna o uso de célula tronco tem um imenso potencial de solucionar as dores, pois uma das ações da célula é a modulação neuronal, fazendo o controle das dores crônicas fortes, resolvendo o problema”.

06- “Intervenções cirúrgicas: “A intervenção cirúrgica é considerada apenas em casos extremos de dores nas costas, quando tratamentos não invasivos não surtem mais efeito. Ela busca corrigir problemas estruturais, aliviando a dor crônica e melhorando a função”, ressalta Dr. Luiz Felipe Carvalho.