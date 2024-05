‘Trilha de economia criativa’: Secult e Secti lançam 117 cursos gratuitos

today17 de maio de 2024 remove_red_eye36

A Secretaria da Cultura (Secult) se une à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) em seu programa Formação Avançada, agregando 117 cursos gratuitos ao programa. Trata-se de uma trilha de formação sobre Economia Criativa para servidores e cidadãos do Espírito Santo, com cursos certificados por instituições renomadas internacionalmente. A trilha se divide em 3 coleções, com cursos de diferentes competências.

Ferramentas de gestão

Busca desenvolver uma expertise abrangente e integrada em gestão de projetos e negócios, abordando temas essenciais para a Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Comunicação, Marketing, Contabilidade e ESG (Ambiental, Social e de Governança).

Competências: Contabilidade; ESG; Projetos; Recursos; Comunicação; Marketing; Gestão de Projetos

Criação Multimídia: do roteiro à apresentação

Desenvolver habilidades abrangentes na criação multimídia, desde a pré-produção até a pós-produção e a apresentação eficaz dos projetos. Aprenda a contar histórias de maneira envolvente e criativa através de diferentes mídias, como vídeo, escrita criativa, composição musical, e design gráfico.

Competências: Produção de Vídeo; Escrita Criativa; Composição Musical; Produção de Áudio; Design Gráfico; Comunicação Empresarial

Multiversidade Criativa

Desenvolver habilidades interdisciplinares para a criação e expressão artística em múltiplas plataformas digitais e analógicas, abrangendo realidade virtual, design gráfico, produção musical e fotografia. Aprenda a explorar e integrar diferentes formas de arte, impulsionando a inovação e a expressão pessoal em um mundo cada vez mais diversificado e digital.

Competências: Design, Videogames, Realidade virtual; Web Design; Arte Contemporânea; Música; Fotografia; Teoria Musical

Formação avançada

O Programa de Formação Avançada do Sistema Universidades, é uma iniciativa da SECTI, que oferece cursos gratuitos, na modalidade on-line, para servidores e cidadãos capixabas, abrangendo desde o nível básico até o avançado, em diversas áreas de conhecimento.

Por meio de uma parceria com a plataforma Coursera, são oferecidos mais de 8.500 cursos, que permitem que os participantes se atualizem e adquiram habilidades relevantes para o mercado de trabalho. Com ênfase na aprendizagem contínua, flexibilidade, certificação internacional e suporte aos participantes, o programa visa capacitar profissionais para enfrentar os desafios do século XXI e contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através da página do programa.

Serviço

Trilha “Economia Criativa”

Inscrições: https://formacaoavancada.universidades.es.gov.br/nossos-cursos?eixo[]=77789&