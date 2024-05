GUARAPARI | 6ª edição do Esquina da Cultura terá 10 atrações nacionais

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, anunciou na manhã de quinta-feira (16), as atrações musicais da 6ª edição do Esquina da Cultura, que terá mais de 10 artistas nacionais, além de músicos regionais e locais. O evento, que tradicionalmente acontece na segunda quinzena do mês de julho, já está com as datas confirmadas para 19, 20, 26 e 27/07, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.

Entre os artistas confirmados estão Thiago Martins, Leo Maia, Thiago Arancam, Zé Geraldo, George Israel (ex Kid Abelha), Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Daniel Boaventura, Demônios da Garoa, Finest Hour, Orquestra Filarmônica de Mulheres, Mariana Coelho do The Voice Brasil, Marcos Côco, Big Beatles, Melina & Banda Talentos, Mirano Shuller, Du Jorge, Mariana Muller, Graciela Ferraz e Edy do Sax.

Além dos shows, a programação conta com muita música, gastronomia e arte. Mais informações, serão divulgadas em breve.

Confira a programação dos shows:

Dia 19 – Thiago Martins, Leo Maia, Big Beatles, Finest Hour e Edy do Sax;

Dia 20 – Thiago Arancam, Zé Geraldo, Mariana Coelho, Mirano Schuler e Du Jorge;

Dia 26 – Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Orquestra Filarmônica de Mulheres, Melina & Banda Talentos e Edy do Sax;

Dia 27 – Marcos Côco, Daniel Boaventura, Demônios da Garoa, George Israel, Mariana Muller e Graciela Ferraz.