​VILA VELHA | Raízes do samba é atração da Prainha neste domingo, 19

Neste domingo (19), a partir das 13 horas, a praça Otávio de Araújo, conhecida como Pracinha da Banca, na Prainha, será palco de mais um Movimento Cultural Prainha Vive. O evento, uma iniciativa de comerciantes locais e apoiado pela Prefeitura de Vila Velha, promete agitar a comunidade com a edição especial Raízes do Samba.

A programação começa com o quadro Novos Talentos da Nossa Música, que trará ao palco a banda Lajota e o DJ Camarão. A banda Lajota, conhecida por sua mistura de samba, rap e ritmos latinos, promete proporcionar uma experiência vibrante e autêntica. Já o DJ Camarão, com sua seleção musical variada, mistura influências do baião ao samba, passando por bossa nova, samba rock e soul, fundindo esses ritmos com sons modernos como mangue beat e rap.

Às 14 horas, o Clube do Samba dará início à roda de samba, trazendo um pouco do consagrado ritmo do Mar e Terra para a Prainha. Às 18 horas, a bateria da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG), campeã do Carnaval Capixaba de 2024, fará sua estreia na Pracinha da Banca. A escola, que conquistou seu 9º título com um desfile em homenagem ao pintor Homero Massena, promete encantar o público com seu repertório.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma praça de alimentação, oferecendo diversas opções gastronômicas.

Serviço:

Movimento Prainha Vive – Raízes do Samba

Domingo (19), 13 horas

Praça Otávio de Araújo (Pracinha da Banca)

Gratuito