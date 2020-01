Abertas as inscrições para o programa Família Acolhedora para o ano de 2020, em Guarapari

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari (Setac) realiza no município o Programa Família Acolhedora, um apoio e proteção social especial à criança e ao adolescente de até 17 anos. O acolhimento nas famílias é provisório e assegura às crianças e adolescentes, vítimas de abandono, negligência e violência, garantindo o direito fundamental e constitucional à convivência familiar e comunitária.

Para se inscrever e tornar uma família acolhedora, os interessados devem ter acima de 25 anos, ser morador de Guarapari e não ter pendências judiciais. As famílias ou pessoas selecionadas passam por quatro fases: capacitações sobre acolhimento familiar, entrevista, visitas domiciliares e cadastro junto à Vara da Infância e Juventude.

Em 2020, as famílias participantes farão encontros de qualificação, dentro da metodologia da educação continuada, com rodas de conversa e encontros mensais. A Setac pretende realizar dez encontros durante o ano. O primeiro será realizado no dia 10 de março.

As famílias acolhedoras tornarem-se parceiras no cuidado e na proteção da criança e/ou adolescente acolhido. Esse acolhimento tem duração de seis meses e pode ser renovado por até dois anos.

“O nosso objetivo é cadastrar famílias, oferecendo o direito fundamental de convivência familiar a essas crianças que precisam do nosso apoio”, afirmou a secretária municipal de trabalho, assistência e cidadania, Breila Mardegam.

Cada família acolhedora deverá acolher uma criança/adolescente por vez, exceto quando se tratar de grupo de irmãos, quando esse número poderá ser ampliado. Casais, mulheres e homens solteiros podem ser acolhedores. As famílias acolhedoras são selecionadas, capacitadas e acompanhadas por uma equipe exclusiva do programa.

A concessão de guarda, por tempo determinado, à família acolhedora é concedida pela Vara da Infância e da Juventude de Guarapari.

Informações e inscrições: (27) 3261-1377 – SETAC