Casagrande inaugura obras e ampliação de unidade da PM em Guaçuí

26 de abril de 2024

O município de Guaçuí, localizado na microrregião Caparaó, está recebendo novas obras e investimentos do Governo do Estado. Nesta sexta-feira (26), o governador Renato Casagrande esteve na cidade para a inauguração de obras de infraestrutura, além da reforma e ampliação da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar. Também foi entregue a nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.

“Temos um desafio grande na segurança pública e entregar uma nova Companhia de Polícia vai ao encontro do que queremos. Estamos também inaugurando obras de pavimentação e da nova sede da Secretaria de Assistência Social. Quero reafirmar nosso compromisso com Guaçuí para fazermos cada vez mais investimentos com o objetivo de melhorar a vida da população. Sempre que podemos incluímos ciclovias em nossas obras, como essa que inauguramos hoje e que cruza a cidade. Quem pratica esporte tem uma vida com mais saúde”, disse o governador.

As obras de reforma e ampliação do Batalhão de Polícia Militar de Guaçuí foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento superior a R$ 1 milhão. Foi realizada a reforma da fachada e da cobertura, pintura, instalação de piso porcelanato, reforma e adequação de salas e dos vestiários, bem como a execução dos serviços de paisagismo e iluminação.

“Toda a região sul capixaba tem sido bastante equipada com novas viaturas, reforma de unidades e a convocação de policiais dos novos concursos. Em todo o Estado temos as instituições sendo recuperadas. Não tem como deixar um servidor público trabalhando em local insalubre, principalmente aquele que arrisca a vida pela sociedade. Nosso governador, com o programa Estado Presente em Defesa da Vida, demonstra sempre que preza pelos melhores aparatos e condições de trabalho aos policiais”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, expressou sua gratidão pelo investimento na reforma da unidade. “Essa nova estrutura proporciona melhores condições de trabalho para os policiais militares e um atendimento mais eficiente aos cidadãos de Guaçuí e região. É notório o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública e só temos a agradecer por esses importantes investimentos”, pontuou o oficial.

“Essa reforma possibilitou dar mais conforto e dignidade àqueles que se dedicam a proteger a sociedade. Agora podem contar com um espaço mais aconchegante e seguro para desempenhar melhor as suas funções”, completou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Na área da Infraestrutura, o Governo do Estado inaugurou o recapeamento asfáltico de cinco ruas e três avenidas, além da construção de calçada e ciclovia no bairro Manoel Monteiro Torres. Com investimento do Fundo Cidades foram recapeadas diversas ruas e também avenidas, no Centro.

Já as obras de construção de calçada e ciclovia no bairro Manoel Monteiro Torres tiveram um investimento de R$ 476 mil, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“Essas intervenções trazem maior segurança para a população que se desloca para o trabalho e escolas, uma vez que o bairro está localizado às margens da BR-482 e os pedestres e ciclistas utilizam o acostamento da Rodovia”, explicou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Ainda no município, foi inaugurada a obra de sede da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, no Centro do município.

O espaço conta com sala de espera, recepção com dois banheiros, quatro salas administrativas, duas salas para atendimento, um auditório com capacidade para 32 pessoas, duas cozinhas, uma área de serviço, dois banheiros para funcionários, um depósito, garagem com quatro vagas e rampa coberta. As intervenções tiveram recursos do Fundo Cidades que totalizaram R$ 6,39 milhões em repasses para o Município.

“O recapeamento resultará em ruas e avenidas em melhores condições de tráfego, proporcionando à população acesso facilitado a suas casas, escolas, locais de trabalho e também a estabelecimentos comerciais, favorecendo o desenvolvimento da cidade. Já a nova sede da Secretaria de Assistência Social permitirá um melhor acolhimento dos usuários e aprimoramento da capacidade da oferta dos serviços e fortalecimento do SUAS [Sistema Único de Assistência Social]”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

fotos Hélio Filho/Secom