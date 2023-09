Aberto agendamento para doação de sangue em Vila Velha

O próximo dia 29 de setembro será marcado por uma ação do bem, em Vila Velha: é que nesta data acontece a última agenda do ano do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) na cidade. Os interessados em participar da doação de sangue podem se inscrever aqui.

A iniciativa é a primeira do projeto que celebra a parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hemoes, com o objetivo de fomentar o número de doadores de sangue na cidade, a partir das 8h, no Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas). Tudo está sendo costurado para que, a partir do próximo ano, o município canela-verde seja o único no Estado a receber, mensalmente, o serviço itinerante do Hemoes.

A doação de sangue ajuda a salvar vidas, já que sua disponibilidade é necessária em inúmeras situações, de cirurgias de urgência a tratamento de câncer. Segundo o Ministério da Saúde apontam que cerca de 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes e um total de 3.159.774 milhões de doações de sangue por ano no Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com dados de 2022.

Para ser doador de sangue é necessário ter idade entre 16 e 69 anos, apresentar documento oficial de identificação, pesar no mínimo 50 quilos, entre outros cuidados.

Serviço

Doação de sangue em Vila Velha

Data: 29/09, a partir das 8h

Local: Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas) – Rua Castelo Branco, 1603 – Olaria, Vila Velha

Inscrições: https://agenda.vilavelha.es.gov.br/