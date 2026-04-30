Arranjos Produtivos entrega mais de 1,5 milhão de mudas a produtores

today30 de abril de 2026 remove_red_eye72

Mudas de café, banana, uva, maracujá, acerola… Desde julho de 2023, o projeto Arranjos Produtivos já distribuiu mais de 1,5 milhão de mudas para produtores rurais de 36 municípios do Espírito Santo.



Capitaneada pela Assembleia Legislativa (Ales), a iniciativa tem como finalidade fortalecer a agricultura familiar, apoiando o homem e a mulher do campo. Mas o intuito principal é mudar a vida dessas pessoas, abrindo um leque de oportunidades e gerando renda.



Exemplo disso é Dilma Lima, 63 anos, produtora do Assentamento Nova Safra, situado em Itapemirim. Ela fala que atua no campo desde que nasceu por causa dos pais, e que trabalhou por muitos anos com café. Agora, investe sua força em frutas e hortaliças.



“Nossa comunidade foi convidada a participar da reunião do Arranjos Produtivos e lá conhecemos o projeto. Eu nunca tinha mexido com maracujá, nunca tinha plantado maracujá e com a ajuda técnica foi muito bom. Hoje, eu produzo muito maracujá e o técnico é maravilhoso. Ele está atendendo a gente todo mês e fazendo o acompanhamento”, comenta.



Dona Dilma garante que vale a pena os produtores fazerem parte do Arranjos Produtivos. “Eu recomendo para quem não conhece. Mesmo sem experiência de plantio, o técnico ajuda e faz todo o acompanhamento. O Arranjos vai ajudar a melhorar a sua produção, a melhorar como plantar, como colher, como fazer as coisas”, aconselha.



Assistência

O coordenador técnico do Arranjos Produtivos, Douglas Gasparetto, explica que dentro do projeto, inicialmente, são apresentadas as culturas possíveis para a microrregião dos produtores, dentro de uma avaliação feita pelo conselho local.



“A partir daí, a gente vai com a nossa equipe técnica a campo, onde faz o levantamento da propriedade, das atividades que o agricultor já exerce, capacitando ele, e depois que a gente faz essa capacitação, a gente dá a condição para ele escolher a cultura de fato que ele quer trabalhar, dentro da temática que foi apresentada”, detalha.



Em seguida, é feita análise, interpretação e preparo do solo, calagem (aplicação de calcário) e adubação. Tudo isso antes de receber as mudas que foram adquiridas pelo Arranjos Produtivos.



“Depois é feito dia de campo, treinamento e capacitação de boas práticas desde o plantio até o manejo de desenvolvimento da cultura e também a questão da colheita e pós-colheita”, complementou.



Gasparetto menciona que diversos produtores já estão colhendo os frutos do Arranjos, com destaque para o café, cacau, pimenta-rosa (aroeira) e maracujá.

Ele ainda ressalta o trabalho do projeto com apicultura, piscicultura, aquaponia (sistema que combina a criação de peixes com o cultivo de plantas na água) e hidroponia.



“Esses são alguns dos eixos que a gente vem trabalhando, mas temos outros também que fazem o fomento, por exemplo, abelha sem ferrão, a questão dos bioinsumos, produtos biológicos e treinamento na área da conscientização ambiental, que é uma das pegadas bem importantes do Arranjos Produtivos”, elenca.



Alcance do projeto

Mesmo com tão pouco tempo na rua, os números do projeto são robustos: quase 1,7 mil propriedades rurais estão sendo acompanhadas pelos técnicos do Arranjos e aproximadamente 26 mil pessoas foram direta ou indiretamente impactadas pelas ações desenvolvidas, como seminários, dias de campo e treinamentos técnicos em diversos municípios, sempre com foco na diversificação da produção agrícola.



De acordo com Joelma Costalonga, secretária da Casa dos Municípios, o Arranjos Produtivos surgiu como uma evolução de medidas anteriores da Ales voltadas para a melhoria da produção rural capixaba.



“O objetivo é fortalecer a agricultura familiar com assistência técnica, capacitação do produtor, distribuição de mudas e insumos, diversificação produtiva, geração de renda e sustentabilidade”, explica.



Ela conta que as metas para os próximos anos são ampliar a cobertura territorial para todos os municípios capixabas, aumentar o número de produtores atendidos e consolidar as novas frentes do projeto para tornar o Estado uma referência em economia verde rural e preservação da biodiversidade. “Queremos tornar o pequeno produtor mais produtivo, independente e sustentável”, salienta.



Parcerias

Além do Legislativo estadual, fazem parte do projeto o governo do Estado, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), as prefeituras municipais, secretarias de Agricultura, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), consórcios públicos, associações de produtores rurais, e outras entidades de fomento e cooperativismo.



Atualmente, 36 municípios são atendidos pelo Arranjos Produtivos: Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Brejetuba, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, Vila Pavão e Vila Valério.