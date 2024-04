VILA VELHA | Ação no Terminal de Itaparica vai ofertar 145 oportunidades de emprego

23 de abril de 2024

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine, promove na quarta e na quinta-feira (24 e 25), das 6h às 12h, no Terminal de Itaparica, mais uma rodada do “Feirão do Emprego”. Desta vez, serão disponibilizadas 145 vagas de contratação imediata – e com carteira assinada –, para trabalhar nos supermercados da Rede Carone situados na cidade.

Como se cadastrar

Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal em parceria direta com o setor produtivo. O objetivo, segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, Everaldo Colodetti, é levar diretamente aos cidadãos vilavelhenses novas oportunidades para a conquista de uma vaga de trabalho no mercado formal canela-verde.

Integração

“O Feirão do Emprego busca promover a integração entre as demandas do mercado e a oferta de uma nova força de trabalho, totalmente interessada e que reside em Vila Velha. Ao possibilitarmos a captação de mão de obra local por meio de um acesso mais facilitado aos empregos, buscamos não apenas preencher postos de trabalhos, mas também estimular o crescimento profissional e a estabilidade financeira dos nossos trabalhadores. Essa conjunção de fatores vem ajudando a promover o desenvolvimento econômico da cidade”, apontou Colodetti.

O Secretário destaca, ainda, a importância de parcerias estratégicas com as empresas – como o Grupo Carone – para potencializar as oportunidades de emprego e consolidar o compromisso da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo com o progresso econômico sustentável do município: “Não é por acaso que Vila Velha é a cidade capixaba que mais gera empregos no Estado”, lembrou ele.

Benefícios

Os trabalhadores que conseguirem ser contratados pelo Grupo Carone, por meio do Feirão do Emprego no Terminal de Itaparica, também terão direito a vários benefícios, tais como: plano de saúde e odontológico; seguro de vida; café da manhã e café da tarde; almoço na empresa; vale transporte; convênio farmácia; convênio Carone; acesso a cursos e treinamentos na Universidade Corporativa Carone; parceria com instituições de ensino e escolas de idiomas; descontos em autoescolas; empréstimos consignados; oportunidades de crescimento; ações de reconhecimento por tempo de casa e por promoção; escola de especialidades; programa de apoio emocional a pais e mães gestantes e programa de apoio emocional ao luto.

Outras vagas

Gabriela Bicalho, Diretora do Sine de Vila Velha, ressalta que durante o Feirão do Emprego no Terminal de Itaparica, o órgão também estará cadastrando e encaminhando trabalhadores de todas as outras áreas profissionais, para vagas de emprego em outros setores. Segundo ela, paralelamente ao Feirão do Emprego, o Sine continua atendendo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Subsolo-A do Boulevard Shopping.

Serviço

Feirão do Emprego

Nº de vagas: 145

Data: quarta e quinta-feira (24 e 25/04)

Horário: das 6h às 12h

Local: Terminal de Itaparica