Acidente em São Mateus causa morte de cinco pessoas

Um grave acidente envolvendo dois veículos na madrugada deste sábado, 21, na Rodovia Othovarino Duarte Santos (ES-010), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, causou a morte de cinco pessoas. Eles retornavam de uma cerimônia de formatura no Campus do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES – de São Mateus.

De acordo com familiares e amigos, três das vítimas eram da mesma família: o pai, Romário Guimarães França, de 51 anos, que era professor de educação física; a mãe, Luzia Sirley Ferreira França, 57 anos, e o filho, Arthur Ferreira França, de 18 anos. As outras duas vítimas eram Enrico Elias Cesquine, de 18 anos; Luiza Lodi, de 16 anos.

O IFES informou que Arthur e Enrico tinham concluído o curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio. Já Luiza cursava o segundo ano do curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio.

Acidente

O condutor do Ford Ka branco foi realizar um retorno e acabou subindo na calçada. Na mesma hora um outro veículo – Compass – preto, vinha sentido Guriri e colidiu no carro que estava a família.

Segundo o motorista do Compass, que negou ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, ele trafegava pela rodovia em direção a São Mateus, quando o Ford Ka no sentido contrário tentou fazer uma manobra de retorno à esquerda.

Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal – SML – de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente liberado para os familiares.

