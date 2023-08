ACIDENTE | Morre quinta vítima de trágico acidente em Magé/RJ

today28 de agosto de 2023 remove_red_eye54

Acabou de falecer, no início da tarde desta segunda-feira (28), a quinta vítima do trágico acidente que ocorreu em Magé, no Rio de Janeiro, no último domingo (27): Iasmim Silva, de 24 anos.

Ela foi socorrida e estava internada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Iasmim faleceu no início da tarde desta segunda-feira, 28.

Além da jovem Iasmim, outros quatro cachoeirenses também morreram: os membros da entidade humanitária Lions Club Frade e a Freira, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, 66, e Soraya Brunhara Canuto de Andrade, 61; além do filho do casal, Rafael Canuto de Andrade, que trabalhava na Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy, e a amiga da família Adélia Fernandes, 79 anos. Soraya era chefe da Divisão de Administração do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim.

Soraya, Deocleciano e o filho Rafael morreram no local do acidente.

O estado de saúde do motorista que conduzia a carreta não foi divulgado.

Familiares das vítimas já estão no Rio de Janeiro para a liberação dos corpos.

Acidente

O acidente fatal aconteceu domingo último, 27, por volta das 17:48h, na localidade de Magé, no Rio de Janeiro, e envolveu um caminhão e o carro Creta, onde estava a família. Os cinco voltavam de Campinas, em São Paulo, onde participaram de um evento do Lions Clube.

A concessionária que administra a BR-493 afirmou que os veículos colidiram de frente e que estava chovendo na hora do acidente. Não se sabe ainda o que causou a batida.