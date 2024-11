Ações de mobilização contra dengue em Anchieta

today21 de novembro de 2024 remove_red_eye25

Pela Lei Federal nº 12.235/2010, o penúltimo sábado do mês de novembro foi instituído como o Dia Nacional de Combate a Dengue. Em Anchieta, a Secretaria de Saúde vai intensificar as ações contra o inseto durante todo mês.

Conforme técnicos do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms), embora o combate ao mosquito seja uma prática constante ao longo do ano, com atividades em escolas, empresas e unidades de saúde, o foco neste mês será nos bairros mais vulneráveis à infestação. O Aedes aegypti é o transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, e exige atenção redobrada.

Neste sábado (23), durante a ação da campanha de multivacinação, haverá aplicação da vacina contra dengue.

Já no dia 26 de novembro acontece um pedágio educativo no bairro Vila Samarco, reforçando as orientações para a população.

O objetivo principal é mobilizar iniciativas do poder público e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor da doença, por meio de campanhas educativas e de comunicação social.

PROGRAMAÇÃO

11/11- Carro de som volante em Guanabara, Ponta dos Castelhanos e Nova Anchieta/Planalto.

12/11- Apresentação da peça teatral “Capitão Sujeira e Chapeuzinho Vermelho contra a Dengue”, na Escola Pedro Ernesto, em Inhaúma.

12/11- Carro de som volante no Centro e em Alvorada.

18/11- Apresentação da peça teatral “Capitão Sujeira e Chapeuzinho Vermelho contra a Dengue”, na Escola Manoel de Paula Serrão, em Iriri.

18/11- Carro de som volante no Centro e Porto de Cima.

26/11- Pedágio educativo no bairro Vila Samarco.