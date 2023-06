“ACORRENTADA PELA MENTE”: livro retrata história real de uma jornalista com transtornos psiquiátricos

today5 de junho de 2023 remove_red_eye171

Novidade na literatura: “ACORRENTADA PELA MENTE” está “saindo do forno” para ir direto a você

Claudia Carvalho, 49 anos, reside atualmente em Piúma, litoral sul do Espírito Santo; é mãe de dois filhos, graduada em Letras/Língua Portuguesa-Literatura, funcionária pública, jornalista, escritora, amante da natureza, dos livros e apaixonada por uma boa conversa entre familiares e amigos.

Na obra, a autora de “ACORRENTADA PELA MENTE“, Claudia Carvalho, retrata que é filha primogênita e que foi criada por sua avó materna em Guaçuí, sul do ES, devido sua mãe biológica apresentar, ainda na gestação, problemas psiquiátricos graves.

Ela conta ainda que teve uma infância e adolescência não muito fáceis. Filha de um pai desconhecido, fato que a incomodava muito na juventude e vida adulta, com isso tudo foi sempre foi muito difícil de compreender.

Além das mudanças constantes no humor, que a levavam ao fundo do poço e a traziam à superfície em longos ou curtos espaços de tempo.

Neste livro – ACORRENTADA PELA MENTE – a autora fala sobre os momentos mais difíceis que marcaram sua alma. Nestas linhas, talvez você, leitor (a), se identifique com alguma situação e passe a se ajudar ou ajudar alguém que conheça com uma história parecida.

Claudia Carvalho comenta um pouco sobre sua obra “ACORRENTADA PELA MENTE“.

“Ser filha de uma portadora de doença psiquiátrica, além de não ser bom, traz muito sofrimento. Não é bom, porque você não pode contar com a mãe em nenhum momento, pois ela quem precisa de ajuda. Traz sofrimento, além de sensação de abandono, rejeição e, como se não bastasse, ainda tem o preconceito em todo lugar que você passa.

Preciso destacar que os rótulos que recebi foram duros de aguentar, como: aquela ali é a filha da doida; Claudia tem duas caras; nossa, que gênio difícil a Claudia tem!; Será que ela é doida igual à mãe dela?

Sentia-me diferente o tempo todo e ficava com muito medo de ter herdado o transtorno afetivo bipolar que ela tinha. Minha mãe biológica não está mais entre nós, ela se foi aos 58 anos de idade e eu sinto muito, porque só agora percebo a dimensão do peso que ela carregava nos ombros.

Espero profundamente que essa obra literária desperte pessoas que ainda não se atentaram para esse e outros transtornos que dificultam a vida, como, manter um relacionamento, permanecer num emprego, preservar amizades. Hoje me trato com psiquiatra, hipnoterapia, medicamentos, meditação e, a melhor parte, aprendi a me amar e a cuidar daquela criança que ficou abandonada lá atrás. Garanto que este livro irá te surpreender!“

FICHA TÉCNICA

Título: Acorrentada Pela Mente

Autora: Claudia Carvalho

Gênero: Drama

Editora: Flyve

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 92

Preço: R$ 24,90

Link de venda: https://flyve.com.br/328/acorrentada-pela-mente