‘Adrenalina Pura’ anuncia suas estreias de dezembro em seu catálogo

Nicolas Cage, Liam Neeson, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Ryan Phillippe, Milo Gibson e Dajana Gudic são as estrelas de destaques do mês

O canal de streaming Adrenalina Pura promete trazer às épocas festivas de final de ano uma seleção de novos longa-metragens de ação com grandes nomes do gênero. Nicolas Cage, Liam Neeson, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Ryan Phillippe, Milo Gibson e Lou Ferrigno Jr. estrelam os novos filmes que entraram no catálogo neste mês de dezembro.

2 de dezembro – A Chave do Problema

Em A CHAVE DO PROBLEMA, Ryan Phillippe interpreta um ladrão recém-saído da prisão que tenta voltar à vida de sua filha e ex-noiva. Determinado, ele é forçado a usar as habilidades que possui como um chaveiro talentoso. As coisas tomam um rumo tumultuado após um desaparecimento inesperado. Com direção de Nicolas Harvard, o elenco ainda é composto por Ving Rhames, Kate Bosworth, Charlie Weber, Kaylee Kaneshiro.

9 de dezembro – 211: O Grande Assalto

A próxima estreia é com Nicolas Cage interpretando um policial que precisa correr contra um confronto de assalto à banco. Com direção de York Alec Shackleton, elenco ainda conta com Sophie Skelton, Michael Rainey Jr., Dwayne Cameron, Weston Cage Coppola.

9 de dezembro – Agente das Sombras

No longa AGENTE DAS SOMBRAS, Liam Neeson interpreta um agente autônomo do governo que descobre a existência de um programa sombrio chamado Operação Unidade que tem abatidos cidadãos comuns e que está sob o conhecimento de seu supervisor e chefe do FBI. Em busca de redenção ao expor a verdade, ele coloca em risco a vida das pessoas que ama.

Com direção de Mark Williams, elenco ainda é composto por Aidan Quinn, Taylor John Smith.

16 de dezembro – A Última Missão

Em A ÚLTIMA MISSÃO, um caçador de recompensas de guerra contra o terror é forçado a ir a Londres em busca de um agente da CIA repudiado, levando-o a uma batalha mortal com um ex-companheiro militar e seu exército particular. A direção é de Matthew Hope, e o elenco é formado por Milo Gibson, Sylvia Hoeks, Gbenga Akinnagbe, Joseph Millson, Elliot Cowan.

16 de dezembro – Calor Mortal

A estrela Olga Kurylenko interpreta em CALOR MORTAL uma ex-agente da KGB que virou chef e usa suas habilidades letais para salvar seu restaurante de um sindicato do crime que quer cobrar uma dívida de seu marido. Don Johnson, Dallas Page, Kaitlin Doubleday e Bianca D’Ambrosio completam o elenco que conta com direção de Zach Golden.

23 de dezembro – 57 Segundos

Os astros Morgan Freeman e Josh Hutcherson estrelam o longa-metragem 57 SEGUNDOS. Com direção de Rusty Cundieff, filme acompanha um blogueiro de tecnologia que descobre um anel que permite viajar 57 segundos no passado. Entre milhões de dólares, carros e mansões, ele decide usar o objeto para se vingar da empresa responsável pela morte de sua irmã.

30 de dezembro – Impulso

E para finalizar em IMPULSO, Dajana Gudic interpreta uma jovem jornalista que investiga uma série de assassinatos que conecta magnatas da mídia, políticos e elites de Hollywood, embarcando na missão de derrubá-los. Patrick Flaherty dirige essa ação com Lou Ferrigno Jr., Nick Cassavetes, Paul Johansson e Denny Love completando o elenco.