Agendamento para Carteira de Identidade em Anchieta agora é on-line

today31 de janeiro de 2025 remove_red_eye122

O serviço de agendamento para fazer o registro geral (RG), número que utilizamos na carteira de identidade, passou a ser on-line, em Anchieta, a partir das 8 horas desta sexta-feira (31). A mudança foi comunicada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

“A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), por meio do Instituto de Identificação (II) e das Seções Regionais dos Postos de Identificação Civil das Diretorias Regionais de Polícia Científica Sul, Serrana, Norte e Noroeste, incluiu os Postos de Identificação dos municípios de Anchieta, Castelo, Irupi, Pedro Canário e São Gabriel no portal de agendamentos on-line do Governo do Estado. A partir de 31 de janeiro, os cidadãos desses municípios deverão realizar o agendamento todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã”, diz o trecho inicial do comunicado oficial da PCIES.



O sistema de agendamento eletrônico automatiza a distribuição das vagas para a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), garantindo a transparência e equidade na distribuição das vagas. Além disso, evita a formação de filas, levando conforto e comodidade ao cidadão.

Serviço Posto de Identificação de Anchieta (Diretoria Regional de Polícia Científica Sul)

Endereço: Marechal Deodoro da Fonseca, 767- Casa do Cidadão – Centro – Anchieta.

Telefone: (28) 99254-5072

Horário de Atendimento: 8h às 16h

Obs.: tem biometria digital

Agendamento: www.agenda.es.gov.br

Documentos necessários:

– CPF

– Comprovante de residência

– Certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil

– Para solteiros: certidão de nascimento

– Para casados: certidão de casamento

– Para divorciados: certidão de casamento com averbação de divórcio

– Para viúvos: certidão de casamento com averbação de viuvez

ATENÇÃO: em casos nos quais a coleta biométrica não seja possível, por conta de impressões digitais inadequadas para a coleta – crianças com menos de 5 anos e pessoas acima de 65 anos –, é preciso trazer foto 3 X 4.

com informações da Polícia Científica do Espírito Santo

foto Jonas Pereira