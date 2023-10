Agroindústria de Vila Velha será certificada para vender produtos em todo ES

today19 de outubro de 2023 remove_red_eye88

O Serviço de Inspeção Municipal de Vila Velha (SIM) conquista um avanço histórico no fomento ao agronegócio e no incentivo ao desenvolvimento sustentável da produção de alimentos de origem animal no município. Nesta sexta-feira (20), o prefeito Arnaldinho Borgo e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, vão entregar mais um certificado de adesão ao Susaf à uma agroindústria de pequeno porte de Vila Velha.

Desta vez, quem receberá o certificado é a Xuri Alimentos Saudáveis, empresa de agricultura familiar situada na zona rural, que atua na produção e comercialização de ovos agroecológicos, além também de produtos orgânicos como frutas, legumes, verduras, hortaliças, chás, flores, ervas, temperos e outros vegetais. O ato de certificação também deverá contar com a presença de autoridades do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e da Diretoria de Agricultura e Pesca da Prefeitura de Vila Velha.

“O Susaf é um sistema estadual que promove a equivalência entre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp) do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). Isso permite a comercialização direta, em qualquer município, de produtos fabricados pelas agroindústrias certificadas pelo sistema. Com este certificado, o produtor pode vender em qualquer mercado capixaba sem nenhuma burocracia, o que impulsiona e amplia as vendas e a presença das empresas de Vila Velha em todo o Estado”, avalia o prefeito Arnaldinho Borgo.

Segundo Arnaldinho, o mercado capixaba está cada vez mais ávido por alimentos frescos, orgânicos, de boa qualidade e que possuam certificados municipal e estadual, para que possam ser consumidos com segurança, sem riscos à saúde e sem concorrência com outras empresas e marcas não certificadas.

“Por esse motivo, o selo Susaf é considerado ferramenta estratégica para fomentar o agronegócio em Vila Velha, onde a zona rural ocupa 52% de todo o território municipal. Esta conquista permitirá que as agroindustriais da nossa cidade tenham acesso a novos mercados consumidores, o que alavancará os negócios e criará oportunidades para a geração de mais emprego e renda no campo”, salienta o prefeito.

Avanço

Acompanhando esse processo desde o início – e após participar de três auditorias preliminares do IDAF, até chegar à fase de certificação das empresas agroindustriais do município –, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, afirma que o selo Susaf é um excelente exemplo de inovação e simplificação de procedimentos burocráticos na área do agronegócio.

“Vencemos a lentidão e a complexidade dos processos administrativos que dificultavam a vida dos empreendedores, modernizamos a legislação municipal e conquistamos segurança jurídica para promover melhorias contínuas em nosso ambiente de negócios, de modo a incentivar o aumento da produção em todas as atividades econômicas. E o setor agroindustrial também foi contemplado por esta importante parceria entre a prefeitura, o Governo do Estado e os setores produtivos”, informa.

E Colodetti acrescentou: “Em Vila Velha, a agroindústria segue em bom ritmo. Por isso, o Serviço de Inspeção Municipal já vem certificando vários tipos de produtos de origem animal, como pescados (peixes, moluscos e crustáceos) e derivados cárneos (linguiças frescais, espetinhos de churrasco, embutidos e cortes bovinos e suínos). Mas com a conquista do selo Susaf, nossos produtores poderão investir na expansão de seus negócios com a garantia de que terão acesso livre, direto e simplificado a um mercado imenso de consumidores que clamam por alimentos mais saudáveis, de boa procedência e de maior qualidade”, diz o secretário.

Histórico

Em Vila Velha, o processo que viabilizou a equivalência entre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp) do IDAF foi iniciado em novembro de 2022, com a fase de ajuste do cronograma de análises laboratoriais dos alimentos produzidos no município, que são passíveis de certificação pelo Susaf. Em seguida, os mecanismos de monitoramento ambiental, de acesso às informações e de controle de infrações do setor agroindustrial foram aprimorados pela gestão municipal, permitindo que as agroindústrias começassem, enfim, a ser credenciadas e certificadas pelo Susaf.

“A entrega do primeiro certificado de adesão ao Susaf em Vila Velha aconteceu em maio deste ano. A empresa que recebeu o selo foi a Distribuidora Nicoly, agroindústria de pequeno porte instalada no Córrego 7 que produz alimentos de origem animal, como carne suína (temperada e sem tempero) e variados tipos de embutidos, principalmente linguiças para churrasco, incluindo linguiças apimentadas. Esta conquista inaugurou uma nova fase na produção artesanal de alimentos de origem animal no município, que avança cada vez mais em direção a um ciclo de desenvolvimento econômico sustentável e contínuo”, lembra o diretor de Agricultura e Pesca de Vila Velha, Guilherme Galdino.

O produtor agroindustrial de Vila Velha interessado em aderir ao Susaf deve procurar o Serviço de Inspeção Municipal, na Vila do Empreendedor, que fica no Subsolo A do Boulevard Shopping, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h.