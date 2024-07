Alerta do HEMOES: queda no estoque de sangues A, B e O negativos

today25 de julho de 2024 remove_red_eye52

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) enfrenta uma baixa no estoque de sangue na unidade de Vitória, nesta quinta-feira (25). A urgência na captação é para doadores de sangue A, B e O negativos.



“Nesta quinta-feira todo o estoque de bolsas de fator RH O Negativo foram distribuídos aos hospitais públicos do Estado. Todo o estoque de fatores RH Negativos está abaixo do ideal. É importante que a população nos ajude com essa ação de solidariedade, seja um doador e ajude a salvar vidas”, ressaltou a diretora do Hemoes, Marcela Murad.



Para ser um doador de sangue é necessário ter entre 16 a 60 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, e não ter doenças transmissíveis de forma venosa. Importante ressaltar que, doadores voluntários menores de 18 anos devem apresentar autorização de um responsável legal.



O Hemoes funciona todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. A unidade fica na Avenida Marechal Campos, 1.468, em Maruípe, Vitória.



Confira o estoque de bolsas de sangue nesta quinta-feira (25):

A AB B O NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS Estoque atual 10 216 9 88 0 123 3 161 Estoque ideal 12 100 4 4 4 36 24 152

* Saiba mais sobre a doação de sangue, acessando o site do Hemoes.