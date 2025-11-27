Alfredo Chaves divulga programação completa da 19ª edição do Natal Som e Luz

today27 de novembro de 2025 remove_red_eye54

A Prefeitura de Alfredo Chaves preparou uma programação especial para celebrar a 19ª edição do Natal Som e Luz, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do município. Realizado na Praça Colombo Guardia, o evento reúne apresentações culturais, musicais, teatrais e atividades para toda a família, mantendo viva a magia do Natal e fortalecendo as tradições locais.

As atrações começam na quinta-feira (18/12), com a apresentação dos Santos Reis Estrela do Oriente, seguida da abertura oficial do evento. A noite contará ainda com o Coral da Polícia Militar, música italiana com Gioco Di Mora e show de Thiarlys e Melina.

Na sexta-feira (19/12), o projeto Música na Rede Sedu toma conta do palco com a Camerata Jovem, a Banda Jovem e um musical dos alunos da Escola Estadual Camila Motta. Encerrando a noite, shows das bandas Prestígio e Gandaia animam o público.

O clima familiar se destaca no sábado (20/12), com o Carretão da Alegria para as crianças e a peça teatral “A Loja de Brinquedos”. A programação segue com o Coral Santa Cecília, apresentações da Igreja Batista de Alfredo Chaves, música ao vivo com Luiz Henrique, além dos shows de Os Avulsos e Os Carreteiros.

Encerrando a programação, o domingo (21/12) traz uma tarde especial para a criançada com o Carretão da Alegria e o show do grupo Papa Légua. A noite segue com apresentações de Ni e Guinho, do Grupo Afro Baobá, chegada do Papai Noel Trilheiro, e o grande show da Banda Musical Prateado, fechando o evento com muita emoção.

A Prefeitura convida toda a população e visitantes a participarem e viverem momentos de união, cultura e alegria neste Natal Som e Luz 2025.

Programação Natal Som e Luz 2025

Local: Praça Colombo Guardia

Quinta, 18/12

19h – Apresentação dos Santos Reis Estrela do Oriente.

20h – Abertura Oficial da 19° Edição do Natal Som e Luz.

20h20 – Apresentação Coral da Polícia Militar.

21h – Apresentação Musical Italiana Gioco Di Mora.

22h – Show com Thiarlys e Melina.

Sexta, 19/12

18h – Camerata Jovem – Música na Rede (SEDU).

19h – Banda Jovem – Música na Rede (SEDU).

20h – Musical dos Alunos da Escola Estadual Camila Motta – Música Na Rede (SEDU).

21h – Show com Banda Prestígio.

22h30 – Show com Banda Gandaia.

Sábado, 20/12

16h – Carretão da Alegria para as crianças.

17h – Apresentação Teatral “A Loja de Brinquedos”

18h – Coral Santa Cecília.

18h – Carretão da Alegria para as crianças.

19h – Apresentação Dança e Coral da Igreja Batista de Alfredo Chaves.

20h – Apresentação Musical Voz e Violão Luiz Henrique.

21h – Show com Os Avulsos.

23h30 – Show com Os Carreteiros.

Domingo, 21/12

16h – Carretão da Alegria para as crianças.

17h – Show com Papa Légua para as crianças.

18h – Show com Ni e Guinho.

18h – Carretão da Alegria para as crianças.

19h – Apresentação Grupo Afro Baobá.

19h40 – Papai Noel Trilheiro.

20h30 – Show com Banda Musical Prateado.