Alfredo Chaves poderá ampliar roteiro de agroturismo

today25 de setembro de 2026 remove_red_eye77

Produtor rural de São Bento de Urânia está plantando 850 mudas de cerejeiras japonesas e aposta na beleza das flores para fortalecer o turismo rural

Alfredo Chaves poderá ganhar um dos maiores bosques de cerejeiras do país. A afirmação é do produtor rural e empreendedor Sante Jovane Lorenzon Filho, 50 anos, morador da comunidade de São Bento de Urânia, no interior do município. Ele está implantando um bosque com 850 mudas de cerejeiras enxertadas, nas cores rosa e branca, uma área de 20 mil m2. Também está previsto o plantio de variedades vermelhas, cujas mudas ainda serão recebidas.

Segundo Sante, o bosque poderá se tornar um dos maiores do país, considerando a quantidade de árvores plantadas. A expectativa, no entanto, é do próprio empreendedor e ainda não representa um reconhecimento ou classificação oficial.

A iniciativa nasceu da admiração pela beleza das flores e da intenção de contribuir para o desenvolvimento do agroturismo na região. “As mudas estão vindo do Rio Grande do Sul e a espécie que estamos plantando é a japonesa”, explica Sante.

Além do cultivo de verduras, o produtor mantém uma pousada na propriedade e está construindo novos chalés para ampliar a oferta de hospedagem. A estrutura também ganhará novos empreendimentos: para outubro, está prevista a inauguração de um restaurante e uma cervejaria.

A proposta é integrar produção rural, hospedagem, gastronomia e contemplação da natureza. De acordo com o empreendedor, o bosque será aberto gratuitamente à visitação durante os períodos de floração.

“O bosque será aberto ao público em épocas de floração, agregando ainda mais valor ao nosso turismo”, adianta. Segundo Sante, as plantas devem florir no primeiro ano da floração, mas é com cerca de três anos que elas atingem o auge.

A propriedade está localizada a aproximadamente 11 quilômetros do Sítio Monte Rá, na comunidade de Redentor, onde está um dos principais atrativos naturais e turísticos de Alfredo Chaves: o conhecido Bosque de Cerejeiras, que recebe visitantes especialmente durante o período de floração.

Com o novo plantio em São Bento de Urânia, o município poderá ampliar ainda mais o roteiro de experiências relacionadas às cerejeiras, conectando diferentes propriedades rurais e comunidades do interior.